La question de savoir s'il est judicieux de quitter Twitter et de s'inscrire à Threads dépend en grande partie des raisons qui vous poussent à le faire. Si la protection de la vie privée est votre principale préoccupation, par exemple, vous n'y gagnerez pas grand-chose, voire rien du tout. Issu des mêmes écuries que Facebook, le fait que Threads aspire des données personnelles ne devrait surprendre personne, mais le volume et l'étendue de ce qu'il recueille sont quelque peu stupéfiants.Les utilisateurs de Facebook sont familiers avec l'idée de la collecte de données, puisqu'ils s'y sont habitués au fil des ans - ou qu'ils ont simplement fermé les yeux sur cette pratique. Mais Facebook a l'âge pour lui. Lorsque la plateforme sociale est apparue, la collecte de données se faisait à plus petite échelle, et la plupart des utilisateurs n'y pensaient guère. Aujourd'hui, les temps ont changé ; les gens sont désormais plus conscients de la valeur que les entreprises accordent à leurs données personnelles et les internautes sont beaucoup plus nombreux à vouloir limiter - ou au moins connaître - les données collectées.Que Meta le veuille ou non, Threads se lance dans un environnement très différent de celui de Facebook. Son mode de fonctionnement, les données qu'il collecte, et bien d'autres choses encore, font l'objet d'un examen beaucoup plus minutieux. Comme de nombreuses personnes, Wired a examiné les politiques de confidentialité qui révèlent la collecte de données par Threads, et la liste de ce qui est recueilli est... eh bien... elle est longue, c'est le moins que l'on puisse dire.Dans une analyse approfondie des pratiques de collecte de données de Twitter et de ses rivaux, Wired partage la liste suivante, légèrement terrifiante, de ce que Threads recueille sur les utilisateurs :Meta est très ouvert sur sa collecte de données, révélant tout ce qui précède dans les listes de l'App Store et de Google Play. Mais, comme le souligne Wired, les utilisateurs d'Android bénéficient d'un traitement légèrement plus avantageux :Pour les utilisateurs d'Android, Google Play Store n'exige pas que vous fournissiez une quantité aussi importante de données pour essayer Threads. Vous avez plus de contrôle que les utilisateurs d'Apple, puisque vous pouvez régler de manière granulaire les données personnelles qui sont partagées avec les applications.Pour obtenir tous les détails sur la collecte de données directement auprès de l'entreprise qui effectue la collecte, il vaut la peine de jeter un coup d'œil à la politique de confidentialité de Meta ainsi qu'à la politique de confidentialité supplémentaire de Threads.Comparez cela à Bluesky. Cette application ne recueille que les adresses électroniques, les contenus publiés, les identifiants des utilisateurs et les données de diagnostic de l'application. Mastodon ne recueille rien, en raison de son mode de fonctionnement.Reste à savoir ce que tout cela signifie pour l'avenir, alors que Threads rejoint la Fediverse. Sur Mastodon, on s'inquiète déjà beaucoup de l'arrivée de Meta et de ses implications pour la plateforme, beaucoup plus axée sur la protection de la vie privée.Source : WiredQuel est votre avis sur le sujet ?Si vous tenez à votre vie privée, faut-il plutôt se dire qu'il faut éviter tous les réseaux sociaux ?Quelles mesures prenez-vous pour protéger vos données personnelles sur Internet ?