Plus de la moitié (52 %) des RSSI déclarent qu'ils prévoient d'étoffer leur équipe cette année et seulement 5 % prévoient une réduction des effectifs. La culture de l'organisation vient ensuite (31 %), ce qui montre que les défis humains et culturels sont toujours considérés comme ayant plus d'impact sur la capacité à atteindre les objectifs que les défis macroéconomiques tels que les budgets (29 %), la chaîne d'approvisionnement (25 %) et le ralentissement économique (22 %).Le rapport montre également que les RSSI reconnaissent la valeur de la diversité : 78 % d'entre eux estiment qu'il est bénéfique d'apporter des perspectives différentes à l'entreprise, tandis que l'amélioration de la culture (54 %) et la promotion d'une plus grande innovation (48 %) sont les raisons les plus courantes qui suivent.Kevin Fielder, membre du conseil consultatif du ClubCISO, déclare : "".La grande majorité (84 %) des personnes interrogées sont convaincues ou très convaincues que leur organisation a mis en place une stratégie visant à offrir l'égalité des chances aux candidats. Mais les avis sont plus partagés sur la meilleure façon de recruter ces équipes diversifiées. Les RSSI recrutent surtout des candidats issus de la diversité culturelle ou raciale (60 %), mais la stratégie qui vient ensuite est le recrutement de candidats issus de la diversité éducative (48 %). Le recrutement de candidats issus de milieux professionnels diversifiés est presque aussi courant (47 %), mais il est plus rare de se concentrer sur la diversité des genres, 36 % seulement y accordant une attention particulière.Source : ClubCISO Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Le recrutement représente-t-il vraiment le principal facteur pour qu'une entreprise puisse atteindre ces objectifs ?Quel est votre avis sur le sujet ?