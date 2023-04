52 % des entreprises ont signalé des violations de données au cours des deux dernières années seulement. Ce chiffre est en hausse par rapport à l'année dernière (49 %) et à l'année précédente (39 %). Il n'y a pas que les vols de données qui assaillent les entreprises, puisque les incidents liés aux logiciels malveillants les empêchent de rester opérationnelles.62 % des personnes qui ont répondu à cette enquête ont déclaré qu'elles devaient interrompre leurs activités pour faire face à des logiciels malveillants environ une fois par mois. Une telle proportion est préoccupante, car cela pourrait finir par poser des problèmes considérables aux entreprises pour qu'elles restent productives.Une fois de plus, cette statistique a connu une forte augmentation en l'espace d'un an. En 2022, seulement 54 % des entreprises étaient de cet avis, mais ce chiffre a augmenté de 8 points en l'espace de douze mois.Un autre domaine dans lequel les cyberattaques frappent durement les entreprises est celui des finances. L'augmentation de la cybercriminalité et du vol de données entraîne une hausse des coûts pour atténuer ces menaces avant qu'elles ne causent de graves dommages.Les temps d'arrêt prolongés résultant des cyberattaques coûtent aux entreprises environ 2,7 % de leur chiffre d'affaires. 31 % des entreprises ont également déclaré que cela réduisait la valeur de leurs actions aux yeux de leurs actionnaires.Dans l'ensemble, environ 95 % des chefs d'entreprise ont déclaré qu'ils prévoyaient d'augmenter leur budget de cybersécurité au cours des deux prochaines années. Reste à savoir si cela suffira à tenir la menace à distance, mais les entreprises n'ont pas d'autre choix compte tenu de l'ampleur de la menace.Source : Splunk Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette enquête de Splunk crédible, ou pertinente ?Dans quelle mesure pensez-vous que l'augmentation des budgets consacrés à la cybersécurité sera efficace pour répondre à la menace croissante des cyberattaques ?Selon vous, les entreprises font-elles suffisamment d'efforts pour atténuer les risques de cyberattaques, compte tenu des coûts croissants des temps d'arrêt prolongés et des atteintes à la réputation ?