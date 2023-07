Google affirme qu'il "", ce qui fait probablement référence à la loi sur les marchés numériques de l'Union européenne. Cette réglementation exigerait qu'iMessage soit interopérable avec d'autres plateformes de messagerie. Pour y parvenir, Google affirme que cette interopérabilité nécessite "". Si ce n'est pas le cas, la messagerie de groupe chiffrée de bout en bout et d'autres fonctions avancées seraient "". Plus précisément, "."Selon Google, MLS rendrait possible "". Il est également suffisamment souple pour permettre aux fournisseurs de faire face aux nouvelles menaces qui pèsent sur la vie privée et la sécurité des utilisateurs, telles que l'informatique quantique. Google prévoit d'intégrer MLS dans son application Messages, qui offre aujourd'hui des chats RCS E2EE 1:1 et de groupe, et de "". Il reste à voir comment RCS s'intègre dans ce projet.Source : Google Que pensez-vous de cette initiative de Google ?