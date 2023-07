Les vulnérabilités des microprogrammes de millions d'ordinateurs pourraient donner aux pirates le statut de superutilisateur

Jusqu'à ce que les vulnérabilités soient corrigées à l'aide d'une mise à jour publiée jeudi par AMI, elles permettent à des pirates malveillants - motivés par des raisons financières ou parrainés par un État-nation - d'obtenir le statut de superutilisateur dans certains des environnements en nuage les plus sensibles au monde. À partir de là, les attaquants peuvent installer des ransomwares et des logiciels malveillants d'espionnage qui s'exécutent à certains des niveaux les plus bas dans les machines infectées. Les attaquants qui réussissent peuvent également causer des dommages physiques aux serveurs ou des boucles de redémarrage indéfinies que l'organisation victime ne peut pas interrompre. Eclypsium a averti que de tels événements pourraient conduire à des scénarios d'"extinction des feux pour toujours." Jusqu'à ce que les vulnérabilités soient corrigées à l'aide d'une mise à jour publiée jeudi par AMI, elles permettent à des pirates malveillants - motivés par des raisons financières ou parrainés par un État-nation - d'obtenir le statut de superutilisateur dans certains des environnements en nuage les plus sensibles au monde. À partir de là, les attaquants peuvent installer des ransomwares et des logiciels malveillants d'espionnage qui s'exécutent à certains des niveaux les plus bas dans les machines infectées. Les attaquants qui réussissent peuvent également causer des dommages physiques aux serveurs ou des boucles de redémarrage indéfinies que l'organisation victime ne peut pas interrompre. Eclypsium a averti que de tels événements pourraient conduire à des scénarios d'"extinction des feux pour toujours."

Les vulnérabilités ont été découvertes dans des microprogrammes fabriqués par AMI pour les BMC (contrôleurs de gestion de carte mère), qui sont de petits ordinateurs intégrés dans les cartes mères de serveurs permettant la gestion à distance de plusieurs ordinateurs. Ces vulnérabilités, qui peuvent être exploitées par des attaquants locaux ou distants ayant accès aux interfaces de gestion à distance Redfish, pourraient conduire à un accès non autorisé, à l'exécution de code à distance et à des dommages physiques potentiels aux serveurs.Selon Ars Technica :Les chercheurs poursuivent en indiquant que s'ils ont pu localiser les vulnérabilités et écrire des exploits après avoir analysé le code source accessible au public, rien n'empêche les acteurs malveillants de faire de même. Et même sans accès au code source, les vulnérabilités pourraient être identifiées en décompilant les images du micrologiciel de BMC. Rien n'indique que des acteurs malveillants l'aient fait, mais il n'y a aucun moyen de savoir s'ils ne l'ont pas fait. Les chercheurs ont informé AMI en privé des vulnérabilités, et la société a créé des correctifs de micrologiciels, qui sont disponibles pour les clients via une page d'assistance restreinte.Source : Eclypsium Qu'en pensez-vous ?