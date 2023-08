Toutefois, certains types d'attaques sont évités beaucoup plus efficacement que d'autres. Par exemple, les organisations peuvent empêcher 73 % des téléchargements de logiciels malveillants, mais seulement 18 % des attaques par exfiltration de données. Elles ne parviennent également à prévenir les attaques complexes en plusieurs étapes que dans la moitié des cas.s", explique le Suleyman Ozarslan, cofondateur de Picus et vice-président de Picus Labs. "".Le rapport révèle également les limites de l'approche des équipes de sécurité en matière de gestion des vulnérabilités et expositions communes (CVE). L'analyse des attaques simulées montre que la liste des 10 CVE auxquels elles restent le plus exposées comprend principalement des vulnérabilités critiques et à haut risque, ainsi que des CVE connus depuis des années. Certaines CVE découvertes en 2019 restent une menace pour plus de 80 % des organisations.Les utilisateurs de solutions de gestion des événements et incidents de sécurité (SIEM) sont également confrontés à des décisions concernant le montant à investir dans la détection des attaques. Dans la plupart des cas, les organisations donnent systématiquement la priorité à la journalisation plutôt qu'à l'alerte, mais ne font ni l'une ni l'autre très bien. Les données de simulation montrent qu'en moyenne, les entreprises enregistrent quatre attaques sur dix, mais ne génèrent des alertes que pour deux attaques sur dix.", ajoute Ozarslan. "Source : Picus Security Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?