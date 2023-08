40 % des foyers sont exposés à des cyberattaques à cause des appareils intelligents, selon un rapport d'Avast

Avast, leader mondial des produits de sécurité numérique, a annoncé aujourd'hui que deux foyers numériques sur cinq sont vulnérables aux cyberattaques. Le rapport Avast Smart Home Report 2019 contient des informations provenant de plus de 16 millions de réseaux domestiques intelligents, révélant que 40,3 % des foyers dans le monde ont plus de cinq appareils intelligents connectés (États-Unis : 62,0 %, Espagne : 45,6 %), et que 40,8 % de ces foyers numériques dans le monde (États-Unis : 35,2 %, Espagne : 35,1 %) contiennent au moins un appareil connecté vulnérable. Cela illustre le nombre de foyers menacés par les appareils de l'Internet des objets, car il suffit d'un seul appareil vulnérable pour compromettre la sécurité de l'ensemble du réseau domestique.", a déclaré Ondrej Vlcek, président, Consumer chez Avast. "".La majorité (69,2 %) des appareils vulnérables dans les foyers du monde entier (États-Unis : 60,9 %, Espagne : 65,0 %) ont été découverts comme étant vulnérables en raison de la faiblesse des informations d'identification, telles que les mots de passe ou l'utilisation d'une authentification à un seul facteur. En outre, 31,8 % de ces appareils dans le monde (États-Unis : 39,4 %, Espagne : 35,6 %) étaient vulnérables parce qu'ils n'étaient pas protégés par des correctifs.Avast a également analysé 11 millions de routeurs dans le monde et a constaté que plus de la moitié d'entre eux (59,7 %) présentaient des faiblesses au niveau des informations d'identification ou des vulnérabilités logicielles. Aux États-Unis, plus des deux tiers (69,8 %) et en Espagne, deux routeurs sur trois (40,4 %) sont vulnérables. Les logiciels obsolètes sont souvent le maillon le plus faible de la chaîne de sécurité, ce qui en fait une porte d'entrée facile pour les cybercriminels qui cherchent à accéder à d'autres appareils connectés.