", déclare Rob Gurzeev, PDG et cofondateur de CyCognito. "."En outre, 70 % des applications web présentent de graves lacunes en matière de sécurité, comme l'absence de protection WAF ou de connexion cryptée (HTTPS), tandis que 25 % de l'ensemble des applications web (web apps) ne disposent pas des deux. Cette situation est préoccupante, car une entreprise mondiale typique possède plus de 12 000 applications web, qui peuvent inclure des API, des applications SaaS, des serveurs et des bases de données, entre autres.Le rapport montre également que 98 % des applications web ne sont potentiellement pas conformes au RGPD en raison de l'absence d'option permettant aux utilisateurs de refuser les cookies.Gurzeev ajoute : "Source : CyCognito Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Selon vous, quelles seraient les raisons de ces lacunes et quelles sont les solutions ?