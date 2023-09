Il s'agit d'une augmentation considérable par rapport aux 65% qui ont déclaré la même chose en 2022. Ces chiffres proviennent d'un dernier rapport sur la cybersécurité publié par Proofpoint et révèlent à quel point les choses sont devenues risquées de nos jours.Deux causes principales ressortent du rapport publié par Proofpoint. Tout d'abord, l'augmentation des conflits géopolitiques conduit de nombreuses nations rivales à cibler les entreprises des pays avec lesquels elles sont en désaccord. Deuxièmement, l'augmentation des options de travail hybride et à distance rend obsolètes de nombreuses solutions de cybersécurité localisées.Plus les gens travaillent à domicile, plus ils prennent de risques, les privant ainsi de solutions de cybersécurité de qualité professionnelle. Les membres des conseils d'administration de Singapour sont les plus sceptiques, 81 % d'entre eux estimant que leur entreprise ne serait pas en mesure de résister aux cyberattaques. Le Canada arrive en deuxième position avec 67 %, suivi du Japon avec 63 %.Il est intéressant de noter que 86 % des membres de conseils d'administration de Singapour qui ont participé à cette enquête ont indiqué qu'ils avaient investi de manière adéquate dans la cybersécurité. Cela semble indiquer qu'ils estiment qu'il n'y a pas assez de solutions de cybersécurité sur le marché et qu'ils auraient besoin de meilleures options pour aller de l'avant avec un certain degré de confiance. Le Royaume-Uni semble s'en sortir moins bien que les autres pays, avec seulement 48 % des membres de conseils d'administration de la nation insulaire qui déclarent que leurs investissements dans la cybersécurité semblent porter leurs fruits, ce qui n'est pas un bon signe pour l'avenir.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ce rapport de Proofpoint crédible et pertinent ?