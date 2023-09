Les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 millions de dollars ont connu la plus forte augmentation (20 %) du nombre de sinistres ainsi que des pertes plus importantes dues aux attaques - avec une augmentation de 72 % de la gravité des sinistres par rapport au second semestre 2022.", déclare Chris Hendricks, responsable de la réponse aux incidents de Coalition. "Les demandes d'indemnisation liées aux ransomwares au cours du premier semestre 2023 ont augmenté de 27 % par rapport au second semestre 2022. La gravité des sinistres a également atteint un niveau record, augmentant de 61 % par rapport au semestre précédent et de 117 % par rapport à l'année dernière. Les cybercriminels ont également augmenté leurs exigences, la demande de rançon moyenne étant de 1,62 million de dollars, soit une augmentation de 44 % par rapport aux six mois précédents et de 74 % par rapport à l'année dernière.Parmi les autres résultats, la fréquence des sinistres FTF a augmenté de 15 % au premier semestre 2023, et la gravité des FTF a augmenté de 39 % pour atteindre une perte moyenne de plus de 297 000 dollars.Les entreprises qui utilisent Google Workspace pour la messagerie électronique sont nettement plus sûres que celles qui utilisent Microsoft Office 365 (M365) et Exchange sur site, car les utilisateurs de M365 sont deux fois plus susceptibles de subir un sinistre, et les utilisateurs d'Exchange sur site sont près de trois fois plus susceptibles de subir un sinistre. Dans l'ensemble, les entreprises qui utilisent Google Workspace ont enregistré une réduction de 25 % du risque de réclamations liées au FTF ou au BEC et une réduction de 10 % du risque de réclamations liées aux ransomwares.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des résultats de ce rapport de Coalition ? Les trouvez-vous crédibles et pertinents ?