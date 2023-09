Une nouvelle attaque par canal auxiliaire du GPU permet aux sites web malveillants de voler des données

La nouvelle méthode d'attaque, appelée GPU.zip, a été découverte et décrite en détail par des représentants de l'université du Texas à Austin, de l'université Carnegie Mellon, de l'université de Washington et de l'université de l'Illinois Urbana-Champaign.L'attaque GPU.zip exploite la compression matérielle des données graphiques, une optimisation des GPU modernes conçue pour améliorer les performances.", expliquent les chercheurs.Contrairement à de nombreuses autres attaques par canal auxiliaire récemment divulguées, qui nécessitent une forme d'accès à l'appareil ciblé, GPU.zip peut être exploité en attirant l'utilisateur ciblé sur un site web malveillant. Grâce à cette attaque, le site de l'attaquant peut voler des données à partir d'autres sites web visités en même temps par la victime.Plus précisément, la méthode peut être utilisée par le site web malveillant pour voler des pixels individuels d'un autre site ouvert au même moment. Cela permet de voler des informations visibles à l'écran, comme les noms d'utilisateur, qui peuvent être utilisés pour désanonymiser un utilisateur.Bien que les sites web contenant des informations sensibles soient généralement configurés pour empêcher ce type de fuite, certains sites populaires restent vulnérables.Les chercheurs ont démontré l'attaque sur Wikipédia, en volant le nom d'utilisateur de la personne ciblée, qui est affiché dans le coin supérieur. Toutefois, il convient de noter qu'il faut beaucoup de temps au site malveillant pour obtenir les informations par le biais d'une attaque GPU.zip.Lors de deux expériences menées par les chercheurs, il a fallu 30 minutes et 215 minutes pour obtenir le nom d'utilisateur de Wikipédia.Néanmoins, les développeurs devraient s'assurer que leurs sites web ne sont pas vulnérables, en les configurant de manière à ce qu'ils refusent d'être intégrés par des sites d'origine croisée.Des informations sur les résultats et le code de validation du concept ont été fournies à AMD, Apple, Arm, Intel, Nvidia et Qualcomm en mars 2023, mais aucun d'entre eux ne s'est engagé à publier des correctifs à la date de septembre 2023.Il a été démontré que l'attaque fonctionne sur le navigateur web Chrome. D'autres navigateurs largement utilisés, tels que Safari et Firefox, ne sont pas concernés. Google a également été informé en mars 2023 du risque potentiel, mais le géant de l'internet est toujours en train de décider s'il doit corriger le problème et de quelle manière, ont indiqué les chercheurs.Quel est votre avis sur le sujet ?