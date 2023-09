L'étude d'Integrity360 montre qu'en termes d'incidents réels, le phishing est le plus courant (46 %), le vol de données venant en deuxième position (27 %). Le ransomware, avec seulement 15 %, est classé parmi les incidents les moins courants observés par les entreprises.Brian Martin, responsable du développement des produits, de l'innovation et de la stratégie chez Integrity360, déclare : "Les alertes de sécurité sont en augmentation, 89 % des personnes interrogées faisant état d'un volume plus élevé d'alertes de sécurité au cours des 12 derniers mois, 76 % d'entre elles signalant une augmentation de 1 à 50 % du nombre d'alertes. 26 % des personnes interrogées ont fait état d'une augmentation de 26 à 50 % des alertes, ce qui met en évidence la pression croissante exercée sur les équipes de sécurité et les menaces incessantes auxquelles les entreprises sont confrontées.L'insuffisance des budgets (31 %) est le principal obstacle à une réponse efficace aux incidents, suivie par la complexité des incidents (27 %) et le manque de compréhension de la réponse aux incidents au niveau du conseil d'administration (27 %). Le manque de compétences, d'expérience et d'outils en matière de RI (38 %) est également considéré comme un obstacle important.", ajoute M. Martin.Le besoin de rapidité est considéré comme l'aspect le plus stressant de la réponse à un incident de cybersécurité : 40 % des personnes interrogées considèrent que la nécessité d'agir rapidement est stressante, tandis que le sentiment de responsabilité est cité par 31 % d'entre elles. Il est intéressant de noter que la peur de se tromper (24 %) est plus importante que la difficulté à diagnostiquer l'incident (22 %). Les cadres de haut niveau craignent davantage de se tromper que les analystes de la sécurité de l'information - peut-être parce que les retombées d'une mauvaise réponse à un cyberincident pourraient être pires, voire catastrophiques, pour eux et leur carrière.Étude d'Integrity360Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette étude d'Integrity360 pertinente et utile ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?