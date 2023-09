Les consommateurs font écho à ces résultats, puisque 18 % des personnes interrogées par Sift ont subi des attaques par prise de contrôle de compte, 62 % d'entre elles ayant eu lieu au cours de l'année écoulée. Plus de 34 % des victimes ont été escroquées deux fois ou plus, généralement lors de l'utilisation de sites ou d'applications pour des abonnements numériques, des achats en ligne et des services financiers.Les experts de Sift ont également observé que les fraudeurs délaissent de plus en plus le dark web pour opérer en plein jour et utiliser les principales plateformes sociales pour recruter activement de nouveaux mauvais acteurs, avant de les déplacer hors plateforme vers des applications de messagerie où ils peuvent commercialiser des informations d'identification volées ou des systèmes de fraude en tant que service. Les architectes de confiance et de sécurité de Sift ont suivi de près plusieurs comptes de médias sociaux de fraudeurs connus qui utilisent TikTok et Instagram pour commercialiser leurs offres de fraude et montrer leurs primes provenant d'attaques réussies, puis dirigent les utilisateurs intéressés vers Telegram où ils sont en mesure d'acheter des informations d'identification volées.", déclare Kevin Lee, vice-président de la confiance et de la sécurité chez Sift. "Source : Sift Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?