Toutefois, les données de SoSafe révèlent également que les cadres supérieurs sont plus enclins à signaler un courriel suspect (20 %) que les employés (8 %), ce qui montre que les cadres supérieurs sont de plus en plus sensibilisés à la sécurité.Les données montrent que 50 % des entreprises ont été victimes de piratage informatique au cours des trois dernières années, ce qui prouve que les cyber-risques sont de plus en plus présents. Sur une note plus positive, 56 % des experts en sécurité affirment que leurs équipes de direction se concentrent davantage sur la cybersécurité qu'elles ne le faisaient l'année dernière.La sensibilisation des dirigeants aux cyberrisques semble être liée au fait qu'une entreprise dispose des ressources nécessaires (effectifs et budget) pour faire face aux menaces potentielles. D'après les données, les entreprises dont les cadres supérieurs sont conscients des cyberrisques sont 67 % plus susceptibles de disposer de ressources suffisantes pour se défendre contre les cyberattaques que les entreprises dont les cadres supérieurs ne sont pas conscients du paysage des menaces. En revanche, dans les entreprises qui ne disposent pas de ressources suffisantes en matière de sécurité, seuls 15 % des cadres supérieurs accordent la priorité à leur culture de la sécurité.Niklas Hellemann, psychologue et directeur général de SoSafe, déclare : "".Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ce rapport de SoSafe crédible et pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?