Le dernier rapport de Vade sur le phishing et les logiciels malveillants montre que la société a détecté 278,3 millions d'e-mails de phishing uniques au quatrième trimestre, soit 74,4 millions de plus que le total du trimestre précédent. C'est en décembre que le nombre d'e-mails de phishing a le plus augmenté, avec une hausse de 260 %, les acteurs de la menace tentant de profiter de la période des fêtes, ce qui fait écho à un schéma similaire à la fin de l'année 2021.Les grandes marques continuent d'être des cibles privilégiées pour le deuxième trimestre consécutif, Facebook est la marque la plus usurpée avec plus de 6 700 URL de phishing uniques au quatrième trimestre, suivie de Microsoft, PayPal, Google et Netflix. On constate également un nombre croissant d'attaques de phishing visant des applications de productivité populaires comme Microsoft 365 et Google Workspace.Par secteur d'activité, les services financiers sont une fois de plus le secteur le plus usurpé, représentant 29 % des pages de phishing, suivis par les médias sociaux (24 %), le cloud (19 %), Internet/telco (15 %), le commerce électronique/la logistique (11 %) et le gouvernement (1 %).Les analystes de Vade ont également identifié une amélioration récente qui permet aux kits de phishing de localiser automatiquement les pages de phishing en fonction de la langue maternelle de la victime. La fonction identifie les paramètres linguistiques du navigateur de l'utilisateur ciblé et les utilise pour mettre à jour et afficher la page de phishing en conséquence. Tout en améliorant la précision contextuelle de chaque attaque de phishing, la nouvelle fonctionnalité permet également aux pirates de cibler des utilisateurs dans plusieurs langues à l'aide d'un seul kit, augmentant ainsi la portée de leurs campagnes.Il semble également que des outils d'IA tels que ChatGPT soient utilisés pour corriger les erreurs grammaticales et autres qui ont toujours entaché les courriels de phishing, afin de les rendre plus faciles à repérer.Source : Vade Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Quel est votre avis sur la situation ?