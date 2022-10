Une nouvelle étude du spécialiste de la sécurité du cloud et de la messagerie Avanan montre que le taux de phishing manqué pour Microsoft Defender est de 18,8 %. Une analyse précédente, réalisée en 2020, avait montré que 10,8 % des courriels de phishing atteignaient les boîtes de réception. Le taux de phishing manqué de Defender a donc augmenté de 74 %.Parmi les autres résultats, le rapport montre que Defender envoie 7 % des messages d'hameçonnage dans le dossier des indésirables, de sorte que l'utilisateur peut toujours y accéder.Lorsque des attaques de phishing à caractère financier ont été spécifiquement conçues pour contourner Defender, 42 % d'entre elles n'ont pas été détectées. Cette catégorie comprend des éléments tels que les fausses factures et les transferts de bitcoins. L'usurpation d'identité d'une marque est une autre méthode populaire que les pirates choisissent pour contourner Defender et 22 % de ces e-mails passent au travers. 21 % des attaques de collecte d'informations d'identification parviennent également dans les boîtes de réception des utilisateurs.Le taux de phishing manqué est également plus élevé dans les grandes entreprises, atteignant entre 50 et 70 %. Et ce, bien que le personnel des centres d'opérations de sécurité des grandes entreprises consacre un pourcentage important de son temps aux problèmes de courrier électronique. Dans une grande entreprise étudiée, 910 courriels de phishing ont été signalés en une semaine, mais l'équipe informatique n'a pu remédier qu'à 59 d'entre eux, soit moins de 7 %.Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il y a des domaines dans lesquels Defender est performant. Il intercepte par exemple 90 % des logiciels malveillants inconnus. Il est également capable de repérer les attaques utilisant l'usurpation d'identité DMARC, dont seulement 2,5 % parviennent jusqu'aux boîtes de réception, et la compromission des e-mails professionnels, dont seulement 2 % parviennent à destination.Source : Avanan Trouvez-vous cette étude pertinente ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ?