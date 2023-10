Les passkeys dans plus d'endroits

La voie à suivre sans mot de passe

Une clé d'accès ou passkey est un identifiant numérique utilisé comme méthode d'authentification pour un site Web ou une application.En début d'année, Google a mis en place la prise en charge des passkeys, un moyen plus simple et plus sûr de se connecter à ses comptes en ligne. La firme a reçu des commentaires très positifs de la part des utilisateurs. C'est pourquoi Google rend aujourd'hui les mots de passe encore plus accessibles en les proposant comme option par défaut dans les comptes Google personnels.La prochaine fois que vous vous connecterez à votre compte, vous serez invité à créer et à utiliser un mot de passe, ce qui simplifiera vos connexions ultérieures. Cela signifie également que l'option "Ignorer le mot de passe lorsque c'est possible" sera activée dans les paramètres de votre compte Google.Pour utiliser les passkeys, il vous suffit d'utiliser une empreinte digitale, un scan du visage ou un code PIN pour déverrouiller votre appareil. Ils sont 40 % plus rapides que les mots de passe et reposent sur un type de chiffrement qui les rend plus sûrs. Bien qu'il s'agisse d'un grand pas en avant, nous savons que les nouvelles technologies mettent du temps à s'imposer, si bien que les mots de passe risquent de perdurer encore un peu. C'est pourquoi les utilisateurs auront toujours la possibilité d'utiliser un mot de passe pour s'identifier et pourront choisir de ne pas utiliser les mots de passe en désactivant l'option "Ignorer le mot de passe lorsque c'est possible".Google a constaté que l'un des avantages les plus immédiats des passkeys est qu'ils évitent aux utilisateurs d'avoir à se souvenir de tous les chiffres et caractères spéciaux des mots de passe. Ils sont également résistants au phising.Depuis leur lancement en début d'année, les utilisateurs ont utilisé les passkeys dans leurs applications favorites telles que YouTube, Search et Maps, et Goole se dit être encouragés par les résultats. Google est d'autant plus ravis de constater que les passkeys sont de plus en plus adoptés dans les différents secteurs d'activité. Récemment, Uber et eBay ont activé les passkeys - donnant aux utilisateurs la possibilité d'abandonner leur mot de passe lorsqu'ils s'identifient sur leurs plateformes - et la compatibilité avec WhatsApp sera également bientôt assurée.Goole promet tenir au courant des autres possibilités d'utilisation des passkeys sur d'autres comptes en ligne. En attendant, les utilisateurs sont encouragés à adopter les codes d'accès, ce qui rendra les mots de passe rares et, à terme, obsolètes.Source : Google Que pensez-vous des alternatives aux mots de passe ?Êtes-vous tenté d'essayer l'une d'elles (ou plusieurs) ? Dans quelle mesure ?Si vous en avez déjà essayé au moins une, qu'en avez-vous pensé ?Que pensez-vous des Passkeys de Google ?Des retombées sur des outils comme les gestionnaires de mots de passe si ces alternatives venaient à être adoptées massivement par internet et les internautes ?