Google teste une nouvelle option permettant de garder secret votre historique de navigation très récent

Il est facile de considérer la suppression de l'historique de navigation comme l'utilisation d'un marteau de forgeron pour casser une noix, et pendant très longtemps, il s'agissait d'une approche "". Au fil du temps, Google et d'autres ont introduit des options permettant de limiter la quantité d'historique de navigation à supprimer, et les utilisateurs de Chrome se voient désormais proposer des contrôles encore plus précis.Dans la version Canary de la version de bureau Chrome 120, Google a testé une nouvelle option qui permet aux utilisateurs de supprimer les 15 dernières minutes de l'historique de navigation. Cette fonctionnalité a été récemment ajoutée à la version Android du navigateur web de Google et, comme pour les utilisateurs mobiles, les utilisateurs de bureau ne peuvent accéder aux nouvelles options de suppression qu'en activant un indicateur facultatif.Si vous souhaitez pouvoir effacer le dernier quart d'heure d'activité en ligne, rendez-vous sur, recherchez le drapeau "" et activez-le.Cette fonction est très pratique lorsque vous avez acheté un cadeau d'anniversaire sur un ordinateur partagé ou que vous vous êtes livré à une activité en ligne de 15 minutes que vous préférez garder pour vous, quelle qu'en soit la raison.Source : GoogleQue pensez-vous de cette fonctionnalité ?