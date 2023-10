Le rapport Voice of the SOC, publié par le spécialiste des flux de travail sécurisés Tines, montre que 63 % des décideurs et des professionnels de la sécurité interrogés sont victimes d'épuisement professionnel en raison des cyberattaques incessantes, des pressions internes et des ressources limitées.Plus de 80 % des personnes interrogées déclarent que leur charge de travail a augmenté au cours de l'année écoulée. Bien que neuf équipes de sécurité sur dix automatisent au moins une partie de leur travail, la quasi-totalité (93 %) des personnes interrogées pensent qu'une plus grande automatisation améliorerait l'équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée.", déclare Eoin Hinchy, cofondateur et PDG de Tines. "Les équipes SOC ont identifié trois défis clairs auxquels elles sont confrontées chaque jour. Ces défis sont les suivants : trop de données, trop de tâches fastidieuses et trop d'exigences en matière de rapports. Ces points douloureux sont amplifiés par le manque de temps, de budget, d'outils et de personnel.Lorsqu'on leur demande de classer les aspects les plus frustrants de leur travail, les décideurs et les praticiens de la sécurité choisissent une réponse familière : passer du temps sur des tâches manuelles (53 %). Un quart des personnes interrogées déclarent consacrer plus de la moitié de leur temps à des tâches fastidieuses.Malgré le nombre de personnes souhaitant changer d'emploi, le pourcentage de répondants satisfaits de leur emploi actuel est passé de 88 % l'année dernière à 99 % en 2023, et 98 % des analystes se disent engagés dans leur travail.Source : Tines Trouvez-vous ce rapport crédible ou pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ?En tant que professionnel de la cybersécurité, faites-vous partie de ceux qui veulent quitter cette profession ? quelles en sont les raisons ?