Soyons clairs : les affirmations semblent fallacieuses, mais il faut reconnaître que le monde n'est pas prêt pour un système prêt à l'emploi capable de casser RSA-2048, car les grandes entreprises, les organisations et les gouvernements ne sont pas encore passés à une technologie de chiffrement sécurisée pour l'ère post-quantique.Dans son message sur les réseaux sociaux, M. Gerck affirme qu'un modeste appareil tel qu'un smartphone peut casser les clés de chiffrement RSA les plus puissantes utilisées aujourd'hui grâce à une technique mathématique "". Il a ensuite précisé qu'aucune technique de cryogénie ni aucun matériau spécial n'avait été utilisé pour réaliser l'exploit de craquage de la clé RSA-2048.BankInfoSecurity a contacté M. Gerck afin d'obtenir des informations plus détaillées sur sa prétendue percée RSA-2048 et dans l'espoir d'obtenir des preuves que ce qu'il affirme est possible et pratique. M. Gerck a partagé un résumé de son prochain article. Celui-ci semble montrer qu'au lieu d'utiliser l'algorithme de Shor pour casser les clés, un système basé sur la mécanique quantique a été utilisé, et qu'il peut fonctionner sur un smartphone ou un PC.D'une certaine manière, il est bon que l'avancée revendiquée ne prétende pas utiliser l'algorithme de Shor. Alan Woodward, professeur d'informatique à l'université du Surrey, a déclaré à BankInfoSecurity qu'aucun ordinateur quantique existant ne possède suffisamment de portes pour mettre en œuvre l'algorithme de Shor et casser RSA-2048. Cette partie de l'explication de M. Gerck est donc vérifiée.Cependant, le résumé de l'article de Gerck semble être "", selon M. Woodward. Le rapport de BankInfoSecurity sur l'article de Gerck intitulé "QC Algorithms : Faster Calculation of Prime Numbers" cite d'autres sceptiques, dont la plupart attendent davantage d'informations et de preuves avant d'ovationner Gerck.Article de recherche intitulé "QC Algorithms: Faster Calculation of Prime Numbers" (Dr Ed Gerck), BankInfoSecurityQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des résultats de cette recherche scientifique, trouvez-vous qu'ils sont crédibles ou pertinents ?