L'étude, menée par Censuswide pour Delinea, vise à comprendre l'avenir des mots de passe sur le lieu de travail à la lumière de l'engouement récent pour d'autres options d'authentification dans les technologies grand public telles que les smartphones, les comptes de messagerie personnels et les applications mobiles.Le sondage révèle que les solutions que les utilisateurs sont déjà habitués à utiliser dans leur vie privée sont également les plus susceptibles de remplacer les mots de passe sur le lieu de travail, comme la biométrie (58 %), d'autres technologies d'authentification multifactorielle (46 %), les mots de passe à usage unique (37 %) et les clés d'accès (35 %).", déclare Chris Smith, directeur du marketing chez Delinea. "Selon l'étude, la plupart des organisations sont encore loin d'une réalité sans mot de passe. Si 30 % d'entre elles affirment que leur organisation a déjà entamé cette transition, 36 % déclarent qu'elles sont encore à un ou deux ans de cette transition et 21 % admettent qu'elles en sont à trois ou quatre ans.Plusieurs obstacles se dressent sur leur chemin, notamment les plateformes et applications existantes qui nécessitent des mots de passe et une MFA (43 %), le besoin de méthodes d'authentification cohérentes partout (37 %) et les employés qui ne comprennent pas les processus sans mot de passe ou qui ne leur font pas confiance (28 %). En outre, 95 % des personnes interrogées déclarent que leur entreprise doit répondre à au moins une série d'exigences de conformité, ce qui les oblige à démontrer des contrôles d'accès qui peuvent devenir plus compliqués en s'adaptant à de nouvelles méthodes d'authentification.Il est clair que la gestion de l'accès est en train de changer, puisque 35 % des personnes interrogées s'attendent à ce que l'accès aux systèmes du lieu de travail nécessite des défis MFA lors de la connexion, et 19 % s'attendent à ce qu'aucun nom d'utilisateur ou mot de passe ne soit requis à l'avenir. Près de 60 % des personnes interrogées déclarent également que leur entreprise utilise une solution de gestion des accès privilégiés (PAM) pour gérer les mots de passe sur le lieu de travail.Source : Delinea Pensez-vous que cette enquête est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur l'avenir du mot de passe ?