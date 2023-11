La vie privée n'a pas de prix, mais Signal coûte cher

Signal est l'application de messagerie véritablement privée la plus utilisée au monde, et nos technologies cryptographiques offrent des niveaux de confidentialité supplémentaires au-delà de l'application Signal elle-même. Depuis son lancement en 2013, le protocole Signal, notre technologie de chiffrement de bout en bout, est devenu la norme de facto pour les communications privées, protégeant le contenu de milliards de conversations dans WhatsApp, Google Messages et bien d'autres. Signal continue également d'investir dans la recherche et le développement afin d'étendre la confidentialité des communications. Cet engagement sous-tend nos récents travaux visant à ajouter une couche de résistance quantique au protocole Signal, ainsi que nos travaux antérieurs sur les technologies de protection des métadonnées qui permettent de sécuriser les données personnelles telles que la liste de contacts, l'appartenance à un groupe, le nom du profil et d'autres informations intimes. Cette volonté de préserver la capacité à communiquer en privé est l'une des raisons pour lesquelles nous travaillons de manière ouverte, en documentant notre réflexion et en rendant notre code open source et ouvert à l'examen, afin que vous n'ayez pas à nous croire sur parole.Signal est également une association à but non lucratif, contrairement à presque toutes les autres entreprises de technologie grand public. Cela constitue une garantie structurelle essentielle qui nous permet de rester fidèles à notre mission axée sur la protection de la vie privée. Pour dire les choses crûment, en tant qu'organisation à but non lucratif, nous n'avons pas d'investisseurs ou de membres du conseil d'administration motivés par le profit qui viennent frapper à notre porte pendant les périodes difficiles, nous incitant à "sacrifier un peu de vie privée" au nom de la croissance et des objectifs monétaires.C'est important dans un secteur où les technologies grand public "gratuites" sont presque toujours financées par la monétisation de la surveillance et l'intrusion dans la vie privée. Ces pratiques s'accompagnent souvent de techniques de "growth hacking" et de maximisation de l'engagement qui exploitent les schémas sombres pour maintenir les gens collés aux flux et aux notifications. Bien que l'utilisation de Signal soit également gratuite, nous rejetons ce type de manipulation et nous nous concentrons plutôt sur la création d'une application de communication interpersonnelle simple. Nous rejetons également les modèles commerciaux qui encouragent de telles pratiques.Au lieu de monétiser la surveillance, nous sommes soutenus par des dons, y compris un prêt initial généreux de Brian Acton. Notre objectif est de nous rapprocher le plus possible d'un financement intégral par de petits donateurs, en nous appuyant sur un grand nombre de contributions modestes de la part de personnes qui s'intéressent à Signal. Nous pensons qu'il s'agit de la forme de financement la plus sûre en termes de durabilité : elle nous permet de rester responsables devant les utilisateurs de Signal, d'éviter tout point unique de défaillance du financement et de rejeter la pratique répandue de la monétisation de la surveillance.Mais notre structure à but non lucratif ne signifie pas qu'il est moins coûteux pour Signal de produire une application de communication distribuée à l'échelle mondiale. Signal est une association à but non lucratif, mais nous évoluons dans un secteur dominé par des entreprises multimilliardaires qui ont défini les normes et établi l'écosystème technologique, et dont les modèles économiques vont directement à l'encontre de notre mission en matière de protection de la vie privée. C'est pourquoi Signal dépense chaque année des dizaines de millions de dollars pour offrir une alternative réellement utile. Nous estimons que d'ici 2025, Signal aura besoin d'environ 50 millions de dollars par an pour fonctionner, ce qui est très peu par rapport à d'autres applications de messagerie populaires qui ne respectent pas votre vie privée.Nous passons ici en revue certains de ces coûts et la destination de cet argent, dans le but d'apporter plus de transparence à Signal. Mais nous espérons faire plus que cela. L'utilisation de l'argent et la manière dont il est gagné sont des sujets tabous dans le monde de la technologie, et la plupart des entreprises technologiques évitent d'en parler. Les coûts réels des produits de consommation.Nous commencerons par un aperçu des coûts d'infrastructure les plus importants de Signal, c'est-à-dire ce que nous payons pour les services publics et les services qui permettent à Signal de vous atteindre.Stockage : 1,3 million de dollars par an.Serveurs : 2,9 millions de dollars par an.Frais d'enregistrement : 6 millions de dollars par an.Largeur de bande totale : 2,8 millions de dollars par an.Services supplémentaires : 700 000 dollars par an.Coûts d'infrastructure actuels (en novembre 2023) : Environ 14 millions de dollars par an.Notre objectif de développer une messagerie privée open source soutenue par de petites donations est à la fois très ambitieux et, nous le croyons, existentiellement important. Le coût de la plupart des technologies grand public est financé par la surveillance, ce qui a permis aux gens de supposer que la "gratuité" est la règle par défaut, et une poignée d'acteurs de l'industrie ont accumulé des quantités impressionnantes de données personnelles et le pouvoir sans précédent d'utiliser ces données d'une manière qui façonne nos vies et nos institutions à l'échelle mondiale.En d'autres termes, les coûts sociaux de l'invasion normalisée de la vie privée sont incroyablement élevés, et il n'a jamais été aussi important de maintenir et de prendre soin des technologies alternatives.Signal s'efforce de montrer qu'une approche différente est possible - une approche qui place la vie privée au centre et où les organisations sont responsables devant les personnes qui utilisent et dépendent de leurs services, et non devant les investisseurs ou la poursuite sans fin de la croissance et du profit.