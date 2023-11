Plus de la moitié des employés de bureau ignorent les alertes et les avertissements importants en matière de cybersécurité en raison de la surcharge d'informations

Au fil du temps, les organisations comprennent que la question "notre personnel a-t-il accès aux informations relatives à la cybersécurité ?" n'est pas la bonne. Au lieu de cela, beaucoup se demandent aujourd'hui : "Comment apporter un soutien en matière de cybersécurité d'une manière qui engage les travailleurs et conduise à un véritable changement de comportement ?"



Nous devons faire preuve d'empathie à l'égard de la main-d'œuvre d'aujourd'hui. Les employés sont pris dans un flux erratique de courriels avec des niveaux d'importance variables et de messages instantanés sur de multiples plateformes, sans parler des médias sociaux - il n'est pas surprenant que les informations relatives à la cybersécurité se perdent en chemin. Mais surtout, cette incohérence n'est pas seulement gênante ou irritante : elle compromet activement l'objectif d'un comportement éclairé en matière de cybersécurité. C'est à ce problème que nous devons désormais nous attaquer en tant que professionnels de la sécurité.



Une nouvelle étude de CybSafe, basée sur une enquête menée auprès de 1 000 employés de bureau, montre que 54 % d'entre eux ont ignoré les avertissements, tandis que 47 % ont admis que la surcharge d'informations avait un impact sur leur capacité à identifier les menaces telles que les courriels suspects.En outre, 72 % déclarent se sentir au moins occasionnellement submergés par la quantité d'informations et de communications qu'ils reçoivent au travail. 41 % estiment que la surcharge d'informations a un impact sur leur capacité à retenir et à appliquer les connaissances acquises lors des sessions de formation à la cybersécurité.Les principaux obstacles à la formation en cybersécurité sont le manque de temps (42 %), l'intérêt et la motivation (30 %), la complexité des supports de formation (15 %) et l'absence de lien direct avec les tâches quotidiennes (10 %).Oz Alahse, PDG de CybSafe, déclare :L'étude révèle également que 77 % des personnes s'attendent à ce que leurs expériences numériques soient aussi fluides et personnalisées que celles des consommateurs. Cela suggère que les dirigeants doivent faire plus s'ils veulent voir un meilleur engagement en matière de cybersécurité au sein de leur personnel.Source : CybSafe Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?