70 % des PME déclarent que les cybermenaces sont une préoccupation majeure.

60% des PME françaises ont subi un incident de cybersécurité au cours de l’année écoulée, un chiffre nettement supérieur au pourcentage mondial de 48 %. Dans le monde entier, 25 % des PME en ont subi plus d'une attaque l’année dernière.

Pourtant, 82 % des PME en France expriment une confiance en leur capacité à gérer leur cybersécurité, un taux plus élevé que la moyenne mondiale, où 72 % se sentent confiantes dans la gestion de la cybersécurité.

Les PME françaises considèrent moins le fait de se tenir au courant des nouvelles menaces comme un défi (39 %), par rapport aux PME mondiales (51 %). Les autres grands défis pour les PME mondiales sont s'assurer que les employés savent ce que l'on attend d'eux (45 %), la formation du personnel à la cybersécurité (44 %) et le coût (43 %).

Selon les conclusions de l’étude de Sage, rester informées des nouvelles menaces est le principal défi en matière de cybersécurité auquel sont confrontées les petites et moyennes entreprises (PME). En effet, plus de la moitié d'entre elles sollicitent de l'aide pour gérer ces risques.L'étude révèle que :Face à la multiplication des cybermenaces, il est essentiel pour les PME qui souhaitent renforcer leur cyber résilience de savoir quelles actions sont les plus importantes à mettre en place, par où commencer et comment surmonter les obstacles financiers.D’après le rapport, 56 % des PME demandent aux entreprises de cybersécurité de faire plus d'efforts pour les informer et les soutenir, tandis que 45 % demandent aux gouvernements d'agir et 43 % aux partenaires technologiques de confiance. Plus de la moitié d'entre elles (52 %) souhaitent bénéficier d'un soutien en matière d'éducation et de formation.Ben Aung, EVP Chief Risk Officer, Sage, a déclaré : «».L'étude révèle également que seulement 4 PME sur 10 discutent régulièrement de la cybersécurité, principalement lorsque quelque chose change ou tourne mal en interne ou avec une autre entreprise. En termes de taille, les petites entreprises sont moins préoccupées par la cybersécurité, ont moins de connaissances sur les contrôles cyber et investissent généralement moins dans la cybersécurité.De plus, les résultats de l'étude soulignent que deux tiers des PME sont prêtes à dépenser davantage pour assurer une meilleure cybersécurité. 68 % d'entre elles déclarent qu'elles utiliseraient un fournisseur plus cher et dépenseraient plus de budget pour une entreprise si celle-ci offrait une meilleure sécurité et affichait plus d'informations sur la confidentialité et la sécurité de ses produits.Lynne Pace, directrice financière et vice-présidente des finances de Danson Construction, a déclaré : «».Khadija Aflah-Perre, Senior Data Director chez Sage, a déclaré : «».Actuellement, la moitié des PME en France a recours à la cyberassurance (contre 64% dans le monde entier). 74 % des PME à travers le monde prévoient de le faire l'année prochaine. Parallèlement, 91 % d'entre elles s'attendent à ce que leurs investissements en matière de cybersécurité augmentent ou restent inchangés au cours de l'année à venir.Sage a pour ambition de casser les barrières afin que tout le monde puisse s’épanouir, à commencer par les millions de petites et moyennes entreprises, les ETI et les experts-comptables. En numérisant les processus de gestion, l'entreprise connecte les entreprises à leurs clients, fournisseurs, collaborateurs, aux banques et aux gouvernements.Source : Sage Trouvez-vous cette étude crédible ou pertinente ?Quelle est la situation au sein de votre organisation ?Quelles sont les principales difficultés rencontrées au sein de votre entreprise en matière de cybersécurité ?