RÉSUMÉLa communication réseau entre les appareils de l'Internet des objets (IoT) sur le même réseau local a des implications importantes pour l'interopérabilité, la sécurité, la confidentialité et l'exactitude de la plateforme et de l'appareil. Pourtant, l'analyse du trafic du réseau Wi-Fi domestique local et les menaces de sécurité et de confidentialité qui y sont associées ont été largement ignorées par la littérature antérieure, qui se concentre généralement sur l'étude de la communication entre les dispositifs IoT et les points finaux dans le nuage, ou sur la détection des dispositifs IoT vulnérables exposés à l'Internet. Dans cet article, nous présentons une étude de mesure complète et empirique pour mettre en lumière la communication locale au sein d'un déploiement de maison intelligente et ses menaces. Nous utilisons une combinaison unique de captures passives du trafic réseau, de pots de miel protocolaires, d'analyses dynamiques d'applications mobiles et de données IoT fournies par les participants afin d'identifier et d'analyser un large éventail d'activités des appareils sur le réseau local. Nous analysons ensuite ces ensembles de données pour caractériser les protocoles du réseau local, ainsi que les menaces pour la sécurité et la vie privée qui y sont associées. Notre analyse révèle des appareils vulnérables, une utilisation non sécurisée des protocoles réseau et l'exposition de données sensibles par les appareils IoT. Nous démontrons comment ces informations sont exfiltrées vers des serveurs distants par des applications mobiles et des SDK tiers, potentiellement à des fins de prise d'empreintes ménagères, de surveillance et de suivi inter-appareils. Nous mettons nos ensembles de données et nos analyses à la disposition du public afin de soutenir la recherche dans ce domaine.