Un porte-parole de 23andMe a déclaré qu'environ 5,5 millions d'utilisateurs ont vu leurs données consultées à partir de la fonction DNA Relatives de l'entreprise, qui aide les utilisateurs à trouver et à se connecter avec des membres de leur famille qui ont également activé cette fonction.Les pirates ont également violé les données de 1,4 million de profils d'arbres généalogiques supplémentaires, qui comprennent une variété d'informations d'identification sur l'utilisateur, a déclaré le porte-parole.23andMe a annoncé pour la première fois la violation de données au début du mois d'octobre et a déclaré que des experts médico-légaux tiers et des représentants des forces de l'ordre fédérales participaient à l'enquête.Le vendredi 1er décembre dernier, l'entreprise a déclaré que l'enquête était terminée et a déposé ses conclusions auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis).Dans ces conclusions, l'entreprise indique que les pirates ont pu accéder à 0,1 % des données des utilisateurs de l'entreprise, ce que l'entreprise qualifie de "". Le porte-parole a confirmé le lundi d'après que cela correspondait à environ 14 000 utilisateurs.Les pirates ont pu accéder aux comptes dans les cas où les noms d'utilisateur et les mots de passe utilisés sur le site web de 23andMe correspondaient à ceux utilisés sur d'autres sites web précédemment compromis, selon le porte-parole.Le porte-parole a ajouté que les pirates ont utilisé ces informations pour accéder aux fichiers du profil DNA Relatives et aux informations du profil Family Tree.", a noté le porte-parole.Vendredi dernier, l'entreprise a déclaré avoir "pris des mesures" pour protéger les données des utilisateurs, notamment en demandant aux consommateurs existants de réinitialiser leur mot de passe et en appliquant une méthode de vérification en deux étapes pour les nouveaux utilisateurs et les utilisateurs existants.Après l'annonce initiale de la violation de données par 23andMe en octobre, le procureur général de l'État du Connecticut, William Tong, a demandé des informations supplémentaires sur l'incident, qui, selon lui, visait les données de personnes d'origine juive ashkénaze et chinoise.M. Tong a affirmé que le piratage avait conduit à la vente sur le marché illégal d'au moins un million de profils de données d'origine juive ashkénaze et qu'une autre fuite avait exposé des données concernant des centaines de milliers de personnes d'origine chinoise.À l'époque, un porte-parole de 23andMe a déclaré que son enquête suggérait que "".Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des conséquences potentielles de cette attaque et de l'impact de la divulgation de ces informations sensibles sur le marché illégal ?