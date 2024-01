L'étude "2024 State of Security Posture Survey" de XM Cyber est basée sur une enquête menée auprès de 300 RSSI et décideurs en matière de sécurité de grandes organisations aux États-Unis et au Royaume-Uni. Elle montre que 62 % des équipes de sécurité et d'informatique s'engagent activement dans la remédiation des expositions ou des vulnérabilités, en traitant en moyenne 12 cas par semaine.En outre, 90 % des entreprises se trouvent souvent dans l'incapacité de remédier aux expositions en raison de facteurs tels que les systèmes achetés et les applications anciennes.Près de la moitié des personnes interrogées déclarent utiliser un programme unique pour gérer les risques, une tendance plus répandue dans les petites entreprises. En revanche, les grandes entreprises sont souvent confrontées à des difficultés dans la mise en œuvre de ces approches centralisées, ce qui souligne la nécessité de solutions évolutives et adaptables répondant aux besoins divers des organisations de différentes tailles.", déclare Boaz Gorodissky, directeur technique et cofondateur de XM Cyber. "Sur une note positive, 87 % des organisations interrogées déclarent qu'elles ont l'intention d'accroître leur engagement dans la remédiation des vulnérabilités et des expositions au cours des 12 prochains mois. Environ 45 % identifient le cloud comme un domaine principal pour l'amélioration de leur posture de sécurité. Cependant, environ 50 % des organisations interrogées gèrent les expositions séparément pour les environnements sur site et les environnements de cloud hybride.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude du XM Cyber crédibles ou pertinentes ?