L'étude de Fortra révèle que la plupart des organisations prévoient que le phishing (81 %), les logiciels malveillants et les ransomwares (76 %), et la perte accidentelle de données (63 %) seront les principaux risques de sécurité au cours des six prochains mois, suivis par l'ingénierie sociale (55 %) et les risques liés à des tiers (52 %).Face à ces menaces, les cinq principales initiatives de cybersécurité pour cette année sont les suivantes : limiter les menaces extérieures telles que le phishing et les logiciels malveillants (74 %), trouver et combler les lacunes en matière de sécurité (73 %), améliorer la culture de la sécurité (66 %), sécuriser le cloud (63 %) et la conformité (62 %).", déclare Antonio Sanchez, principal évangéliste en cybersécurité chez Fortra. "Le rapport se penche également sur les freins à l'exécution des stratégies de sécurité, avec en tête de liste les limitations budgétaires (54 %), l'évolution constante des menaces (45 %) et le manque de compétences en matière de sécurité (45 %). En outre, l'enquête a révélé que si tout le monde cherche à mettre en œuvre les principes de la confiance zéro, un quart d'entre eux ont déclaré qu'ils ne prévoyaient pas de le faire en raison de ressources insuffisantes.En outre, 67 % déclarent se concentrer sur l'amélioration des compétences de leur personnel, tandis que les organisations se tournent également vers les services de sécurité gérés pour se décharger d'une partie du poids. Les domaines les plus populaires à externaliser sont la sécurité du courrier électronique et l'anti-phishing (58 %), la gestion des vulnérabilités (52 %), la protection des données (51 %) et la conformité (40 %).Josh Davies, directeur technique principal chez Fortra, déclare : "Source : Fortra Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur ces questions ?