L'étude menée par l'Institut Ponemon pour Recast Software auprès de plus de 600 professionnels de la sécurité informatique montre que 41 % d'entre eux déclarent que leur organisation a connu une augmentation du nombre d'incidents de cybersécurité en 2023, 61 % déclarent que le coût total de ces attaques s'élève en moyenne à 21 millions de dollars et 75 % déclarent que leur exposition à la cybersécurité augmentera ou, au mieux, restera inchangée au cours de l'année à venir.Les exigences des assureurs ont un impact positif sur la politique de sécurité : 49 % des personnes interrogées déclarent qu'après avoir souscrit une assurance cybersécurité, leur position en matière de sécurité s'est considérablement améliorée. Cependant, 48 % déclarent avoir changé de compagnie d'assurance en raison de l'annulation de la police (25 %), du coût (21 %) ou de la découverte d'une compagnie offrant une meilleure couverture et de meilleurs tarifs (18 %).La moitié des personnes interrogées déclarent qu'il est difficile ou très difficile de se conformer aux exigences de l'assureur. 51 % des personnes interrogées déclarent que leur compagnie d'assurance exige une analyse régulière des vulnérabilités qui doivent être corrigées. 55 % des personnes interrogées déclarent qu'elles sont tenues de mettre en place certaines pratiques et technologies de sécurité. Un personnel suffisant pour soutenir les programmes et les politiques de cybersécurité (49 %) et l'authentification multifactorielle (48 %) sont les principales pratiques et technologies requises.Les facteurs les plus importants pour déterminer une couverture d'assurance adéquate sont le maximum disponible sur le marché de l'assurance (35 %) et une évaluation informelle ou ad hoc des risques (31 %). Seuls 27 % des répondants déclarent procéder à une évaluation formelle des risques par leur personnel interne et 25 % seulement indiquent que leur assureur ou leur courtier a procédé à une évaluation formelle. 65 % des personnes interrogées souscrivent des polices d'assurance d'un montant minimum de 6 millions de dollars et d'un montant maximum de 100 millions de dollars.", déclare Will Teevan, PDG de Recast Software. "Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que les conclusions de cette étude de Recast Software sont crédibles ou pertinentes ?