Les cyberattaques sont de plus en plus créatives, elles peuvent provenir d'endroits auxquels vous ne vous attendiez pas

Selon Harry, voici les cinq endroits les moins soupçonnés d'être à l'origine d'une cyberattaque :À l'ère de l'autopromotion, LinkedIn est devenu un terrain fertile pour les acteurs malveillants qui veulent vous inciter à cliquer sur un lien quelconque. Ils peuvent se faire passer pour des recruteurs parce que c'est le genre de chose qui pourrait vous inciter à remplir un formulaire, mais si vous essayez de télécharger votre CV, votre système sera infecté par un logiciel malveillant.Naviguer sur des sites web populaires est un bon moyen de passer le temps, mais vous devez vous tenir à l'écart des publicités alléchantes que vous voyez pendant que vous êtes sur ces sites. Cela dit, il est important de noter qu'en cliquant sur ces publicités, vous risquez d'être la proie de ce que l'on appelle la malvertising, et qu'il vaut donc mieux éviter d'interagir avec elles.Il n'est pas rare que l'on vous remette une clé USB gratuite lors d'une convention quelconque. Il convient de préciser que ces clés peuvent contenir des logiciels malveillants. C'est pourquoi vous ne devez jamais utiliser du matériel provenant d'une source non fiable.Posséder une imprimante peut être utile, mais si vous recevez une notification vous demandant de télécharger une mise à jour, vous ne devez jamais l'ignorer. Ces notifications sont envoyées par l'entreprise en cas de menace pour la sécurité, mais vous devez vous assurer que la source est légitime.Vous ne vous attendriez jamais à ce qu'un proche vous escroque, et c'est précisément ce qui rend les deepfakes et le clonage de voix si dangereux. En bref, un acteur malveillant peut se faire passer pour une personne que vous connaissez afin de vous demander de l'argent ou de vous faire donner les détails de votre compte ou votre mot de passe.Quel est votre avis sur le sujet ?