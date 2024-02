L'étude de Data Theorem et de l'Enterprise Strategy Group a interrogé plus de 350 personnes issues d'organisations des secteurs privé et public aux États-Unis et au Canada, parmi lesquelles des professionnels de la cybersécurité, des développeurs d'applications et des professionnels de l'informatique.L'étude révèle que les incidents de sécurité les plus courants au cours de cette période sont les suivants : exploit zero-day sur des vulnérabilités au sein de codes tiers (41 %), exploits de services cloud mal configurés (40 %), exploits de vulnérabilités dans des logiciels open-source et des images de conteneurs (40 %), secrets/tokens/mots de passe volés dans des référentiels de code source (37 %), et violations de données API dans des logiciels et codes tiers (35 %).L'enquête montre également que 88 % des organisations estiment qu'il est essentiel ou important de disposer d'un inventaire précis de leurs API tierces et de leurs services cloud en ce qui concerne la sécurité de la chaîne d'approvisionnement logicielle. Ensuite, 86 % des entreprises estiment qu'il est essentiel ou important de connaître la composition ou l'inventaire du code d'application utilisé.", déclare Melinda Marks, directeur de pratique, cybersécurité chez Enterprise Strategy Group. "Les principales priorités d'investissement dans la sécurité de la chaîne d'approvisionnement au cours des 12 à 18 prochains mois sont : l'analyse des composants de code source ouvert et des bibliothèques tierces pour détecter les vulnérabilités (44 %), suivie de la découverte et de l'inspection des API dans le code source (39 %) et de la création d'un SBOM par l'analyse de la composition (38 %). Plus d'un tiers des organisations considèrent l'investissement dans l'application de contrôles de sécurité des API d'exécution comme une priorité absolue.Data Theorem est un fournisseur leader de la sécurité des applications modernes, aidant les clients à prévenir les violations de données AppSec. Ses produits se concentrent sur la sécurité des API, le cloud (apps sans serveur, CSPM, CWPP, CNAPP), les apps mobiles (iOS et Android) et les apps web (apps à page unique). Sa mission principale est d'analyser et de sécuriser n'importe quelle application moderne, à tout moment et en tout lieu. Le moteur primé Data Theorem Analyzer Engine analyse en permanence les API, les applications Web, mobiles et Cloud à la recherche de failles de sécurité et de lacunes en matière de confidentialité des données. La société a détecté plus de 5 milliards d'incidents applicatifs et sécurise actuellement plus de 25 000 applications modernes pour ses entreprises clientes dans le monde entier. Data Theorem a son siège à Palo Alto, en Californie, et des bureaux à New York et à Paris.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude de Data Theorem crédibles ou pertinentes ?