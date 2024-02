Il met en évidence une augmentation du nombre de "hunter-killer" ("chasseurs-tueurs"), ce qui démontre une évolution de la capacité des adversaires à identifier et à neutraliser les défenses avancées des entreprises, telles que les pare-feu de nouvelle génération, les antivirus et les systèmes de détection des intrusions (EDR). Selon le rapport, il y a eu une augmentation de 333 % des logiciels malveillants qui peuvent cibler activement les systèmes défensifs dans le but de les désactiver.", déclare le Dr Suleyman Ozarslan, cofondateur de Picus Security et vice-président de Picus Labs. "".Parmi les autres conclusions du rapport, 70 % des échantillons de logiciels malveillants analysés utilisent désormais des techniques furtives, en particulier celles qui permettent d'échapper aux mesures de sécurité et de persister dans les réseaux.L'utilisation de fichiers ou d'informations obscurcis (T1027) a augmenté de 150 %. Cela met en évidence une tendance à entraver l'efficacité des solutions de sécurité et à obscurcir les activités malveillantes afin de compliquer la détection des attaques, l'analyse médico-légale et les efforts de réponse aux incidents.Le rapport note également une augmentation de 176 % de l'utilisation du protocole de couche d'application T1071, qui est stratégiquement déployé pour l'exfiltration de données dans le cadre de plans de double extorsion.Entre janvier 2023 et décembre 2023, Picus Labs, l'unité de recherche de Picus Security, a analysé 667 401 fichiers uniques, dont 612 080 (92 %) ont été classés comme malveillants. Les sources de ces fichiers incluent, sans s'y limiter, les services de renseignement sur les menaces commerciaux et open-source, les vendeurs et chercheurs en sécurité, les bacs à sable de logiciels malveillants, les bases de données de logiciels malveillants et les forums. Ces fichiers ont permis d'extraire un total de 7 754 801 actions, soit une moyenne de 13 actions malveillantes par logiciel malveillant. Ces actions ont ensuite été mises en correspondance avec 7 015 759 techniques MITRE ATT&CK, soit une moyenne de 11 techniques par logiciel malveillant.Pour établir le Top 10 du Picus Red Report 2024, les chercheurs de Picus Labs ont déterminé le nombre de fichiers malveillants utilisant chaque technique. Ils ont ensuite calculé le pourcentage de logiciels malveillants de l'ensemble de données qui utilisaient cette technique. Par exemple, la technique d'injection de processus T1055 a été utilisée dans 195 044 (32 %) des 612 080 fichiers malveillants analysés.Picus Security aide les équipes de sécurité à valider de manière cohérente et précise leur posture de sécurité. La plateforme de validation de la sécurité simule des menaces réelles afin d'évaluer l'efficacité des contrôles de sécurité, d'identifier les voies d'attaque à haut risque vers les actifs critiques et d'optimiser les capacités de prévention et de détection des menaces.En tant que pionnier de la simulation de brèches et d'attaques, ils sont spécialisés dans la fourniture d'informations exploitables dont leurs clients ont besoin pour être centrés sur les menaces et être proactifs.Picus a été nommé "Cool Vendor" par Gartner et est reconnu par Frost & Sullivan comme un leader sur le marché de la simulation de brèches et d'attaques (BAS).Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?