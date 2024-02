Le rapport 2024 X-Force Threat Intelligence Index fait état d'une hausse de 71 % des cyberattaques causées par l'exploitation de l'identité, car l'utilisation de comptes valides est devenue la voie de la moindre résistance pour les cybercriminels, avec des milliards d'informations d'identification compromises accessibles sur le Dark Web.En 2023, X-Force a constaté que les attaquants investissaient de plus en plus dans des opérations visant à obtenir l'identité des utilisateurs - avec une augmentation de 266 % des logiciels malveillants de vol d'informations, conçus pour voler des informations personnelles identifiables telles que les courriels, les identifiants de médias sociaux et d'applications de messagerie, les détails bancaires, les données de portefeuilles de crypto-monnaie et plus encore.Au niveau mondial, près de 70 % des attaques auxquelles X-Force a répondu visaient des organisations d'infrastructures critiques, ce qui montre que les cybercriminels misent sur le besoin de temps de fonctionnement de ces cibles de grande valeur pour atteindre leurs objectifs. Près de 85 % des attaques auxquelles X-Force a répondu dans ce secteur ont été causées par l'exploitation d'applications publiques, de courriels d'hameçonnage et l'utilisation de comptes valides.Dans près de 85 % des attaques contre les secteurs critiques, la compromission aurait pu être atténuée par l'application de correctifs, l'authentification multifactorielle ou les principes du moindre privilège, ce qui suggère que ce que l'on considère comme la "sécurité de base" peut être plus difficile à atteindre que ce que l'on croit.", déclare Charles Henderson, associé directeur mondial d'IBM Consulting et responsable d'IBM X-Force. "Parmi les autres conclusions, les attaques de ransomware contre les entreprises ont connu une baisse de près de 12 % l'année dernière, car les grandes organisations ont choisi de ne pas payer et de décrypter, en faveur de la reconstruction de leur infrastructure. Près d'une attaque sur trois observée dans le monde a ciblé l'Europe, région qui a également subi le plus grand nombre d'attaques de ransomware au niveau mondial (26 %).Bien qu'elles restent l'un des principaux vecteurs d'infection, les attaques par hameçonnage ont vu leur volume diminuer de 44 % par rapport à 2022. Mais comme l'IA est prête à optimiser ce type d'attaque et que les recherches de X-Force indiquent que l'IA peut accélérer les attaques de près de deux jours, ce vecteur d'infection restera probablement un choix privilégié pour les cybercriminels.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?