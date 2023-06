Un nouveau rapport, basé sur une enquête en ligne de l'Identity Defined Security Alliance auprès de plus de 500 professionnels de l'identité et de la sécurité, montre que seulement 49 % des personnes interrogées déclarent que leurs équipes dirigeantes comprennent les risques liés à l'identité et à la sécurité et investissent de manière proactive dans la protection avant de subir un incident, tandis que 29 % ne s'engagent et n'apportent leur soutien qu'après un incident.Sur une note positive, 97 % déclarent qu'ils prévoient d'investir davantage dans les résultats en matière de sécurité au cours des 12 prochains mois. 42 % des personnes interrogées déclarent que la mise en œuvre de l'authentification multifactorielle pour tous les utilisateurs aurait pu prévenir ou minimiser l'effet des incidents, suivie par l'examen en temps opportun de l'accès aux données sensibles (40 %) et de l'accès privilégié (34 %).", déclare Jeff Reich, directeur exécutif de l'IDSA. "Parmi les autres résultats, 55 % signalent une augmentation du nombre d'identités en raison de l'adoption d'un plus grand nombre d'applications cloud. D'autres facteurs de croissance des identités sont identifiés comme l'augmentation du travail à distance (50 %), l'utilisation d'appareils mobiles (44 %) et les relations avec des tiers (41 %).Les principales préoccupations sont les nouvelles réglementations en matière de protection de la vie privée qui ont un impact sur la sécurité de l'identité (89 %) et les inquiétudes concernant l'utilisation par les employés des identifiants de l'entreprise pour leurs comptes de médias sociaux (90 %). 98 % des personnes interrogées estiment que l'IA/ML sera utile pour relever les défis liés à l'identité, 63 % d'entre elles déclarant que le cas d'utilisation numéro un est l'identification des comportements aberrants.Source : IDS Alliance Qu'en pensez-vous ?Trouvez-vous les résultats de cette étude pertinents et utiles ?Selon vous, comment les technologies d'IA/ML peuvent-elles être exploitées pour renforcer les mesures de sécurité liées à l'identité au sein des organisations ?