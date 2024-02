C'est l'une des conclusions du rapport 2024 CrowdStrike Global Threat Report publié ce 21 février. Ce rapport fait état d'une augmentation des intrusions interactives et des activités hands-on-keyboard (60 %), car les attaquants exploitent de plus en plus les informations d'identification volées pour obtenir un accès initial aux organisations ciblées.Le rapport indique également que la vitesse des cyberattaques continue de s'accélérer à un rythme alarmant. Le temps moyen d'intrusion n'est plus que de 62 minutes, contre 79 l'année précédente (l'attaque la plus rapide ayant été enregistrée en deux minutes et sept secondes). Une fois l'accès initial obtenu, il n'a fallu que 31 secondes à un adversaire pour déposer les outils de découverte initiaux afin de compromettre les victimes.", déclare Adam Meyers, responsable des opérations de lutte contre les attaquants chez CrowdStrike. "Le rapport prévient qu'avec plus de 40 élections démocratiques prévues dans le monde en 2024, les États-nations et les criminels en ligne auront de nombreuses occasions de perturber le processus électoral ou d'influencer l'opinion des électeurs. Les acteurs étatiques de Chine, de Russie et d'Iran sont très susceptibles de mener des opérations de désinformation pour semer le trouble dans un contexte de conflits géographiques et d'élections mondiales.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude de CrowdStrike crédibles ou pertinentes ?