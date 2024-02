Ce rapport indique que 42 % des employés ont des responsabilités qui couvrent plusieurs domaines de la cybersécurité. Parmi le personnel chargé de l'AppSec, 74 % contribuent également à la sécurité des produits et 67 % sont impliqués dans la gestion des identités et des accès (IAM).Au sein de la sécurité des produits, 63 % du personnel s'occupe également de la gestion des identités et des accès. Toutefois, les liens entre la gouvernance, le risque et la conformité (GRC) et les autres rôles sont moins étroits. Environ 37 % du personnel GRC assume également des responsabilités en matière d'architecture et d'ingénierie (A&E), et seulement 25 % sont engagés dans des travaux AppSec.Steve Martano, partenaire d'Artico Search dans le domaine de la cybersécurité et membre de la faculté de l'IANS, déclare : "".Il n'est pas surprenant que la rémunération des fonctions de sécurité soit liée à l'expérience. Le personnel ayant au moins 12 ans d'expérience pertinente gagne jusqu'à 22 % de plus que le salaire de base. L'expertise en AppSec, sécurité des produits ou IAM, ou un master ou un doctorat, commande une prime de 21 pour cent pour la rémunération en espèces. Par ailleurs, le personnel ayant moins de trois ans d'expérience pertinente gagne des indemnités jusqu'à 40 % inférieures au niveau de référence.Le rapport montre également que la cybersécurité reste un domaine dominé par les hommes. Seuls 20 % des employés s'identifient comme femmes, binaires ou autres. C'est dans le domaine de la GRC que la diversité des genres est la plus élevée (40 %), suivie par l'IAM (25 %), tandis que l'A&E a la plus faible représentation non masculine (10 %).Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude d'IANS crédibles ou pertinentes ?