Dans l'étude, 49 % des personnes interrogées déclarent que leurs développeurs sont impliqués dans les principaux achats de solutions AppSec, 41 % déclarent que les responsables AppSec sont impliqués et 40 % des personnes interrogées indiquent que le RSSI est impliqué.Avec plus de logiciels à sécuriser, déployés dans plus d'environnements et moins de temps disponible pour les sécuriser, 91 % des entreprises ont sciemment publié des applications vulnérables. La pression commerciale est citée comme une raison importante de cette situation, 29 % des responsables AppSec déclarant qu'ils ont publié les applications "", 18 % des RSSI déclarant qu'ils espéraient que la vulnérabilité ne serait pas exploitable, et 29 % des développeurs déclarant que la vulnérabilité serait corrigée lors d'une version ultérieure.", déclare Amit Daniel, directeur du marketing chez Checkmarx. "".Les préoccupations des développeurs en matière de sécurité se concentrent sur la tension entre les exigences de délais de livraison et les volumes potentiels de vulnérabilités à corriger - y compris le processus de développement entravé par les exigences de sécurité - la difficulté de savoir quelles vulnérabilités corriger et comment les classer par ordre de priorité et le manque de contexte pour aider à remédier aux vulnérabilités. Pour 61 % des développeurs, il est essentiel que la sécurité ne bloque ni ne ralentisse le processus de développement et qu'elle ne devienne pas un obstacle à la réussite de l'entreprise.Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?