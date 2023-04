De plus, l'étude de Checkmarx montre que 88 % des responsables AppSec interrogés ont subi au moins une violation au cours de l'année écoulée, conséquence directe d'un code d'application vulnérable.En moyenne, 60 % des vulnérabilités sont détectées pendant la phase de codage, de build ou de test, selon l'enquête menée auprès de plus de 1 500 RSSI, responsables AppSec et développeurs de logiciels dans le monde entier.Seuls 34 % des développeurs interrogés déclarent que leurs analyses AppSec sont complètement intégrées et automatisées dans leurs systèmes de gestion de la configuration logicielle (SCM), leurs environnements de développement intégrés (IDE) et leurs outils d'intégration continue (CI) / de livraison continue (CD).Les RSSI interrogés considèrent que les risques de sécurité les plus prioritaires pour leur organisation sont l'utilisation accrue et l'exposition des API (37 %). Parmi les autres risques prioritaires figurent la chaîne d'approvisionnement des logiciels libres (c'est-à-dire les codes malveillants) (37 %), la conteneurisation des applications (37 %), les logiciels libres (36 %) et les risques liés à l'infrastructure en tant que code (36 %).Les responsables AppSec qui ont subi des violations déclarent que les trois principales causes sont les attaques de la chaîne d'approvisionnement des logiciels open source (41 %), le vol d'informations d'identification, de secrets ou une authentification/autorisation faible (40 %) et des vulnérabilités connues et/ou inconnues dans le code mis en production (39 %).", déclare Sandeep Johri, PDG de Checkmarx. "Source : Checkmarx Qu'en pensez-vous ?Trouvez-vous que cette étude de Checkmarx est pertinente ?Quel est votre point de vue sur l'approche "" de l'AppSec comme moyen de traiter les vulnérabilités au cours du cycle de vie du développement logiciel ?