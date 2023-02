Le rapport Open Source Security and Risk Analysis (OSSRA), produit par le Cybersecurity Research Center (CyRC) de Synopsys, montre une utilisation croissante des logiciels libres. Dans le secteur des technologies de l'éducation, elle a augmenté de 163 %, les cours et les interactions instructeur/étudiant étant de plus en plus poussés en ligne.Parmi les autres domaines connaissant un fort pic de croissance de l'open source, on trouve le secteur de l'aérospatiale, de l'aviation, de l'automobile, du transport et de la logistique, avec une augmentation de 97 %, et la fabrication et la robotique avec une croissance de 74 %.Depuis 2019, les vulnérabilités à haut risque dans le secteur du commerce de détail et du commerce électronique ont bondi de 557 %. Le secteur de l'Internet des objets, dont 89 % du code total est open source, a connu une augmentation de 130 % des vulnérabilités à haut risque sur la même période. De même, les secteurs de l'aérospatiale, de l'aviation, de l'automobile, du transport et de la logistique ont connu une augmentation de 232 % des vulnérabilités à haut risque.Le rapport révèle également que 31 % des bases de code utilisent des logiciels libres sans licence distincte ou avec des licences personnalisées. Il s'agit d'une augmentation de 55 % par rapport au rapport OSSRA de l'année dernière. L'absence de licence associée au code open source, ou une variante d'une autre licence open source, peut imposer des exigences indésirables au titulaire de la licence et nécessitera souvent une évaluation juridique pour d'éventuels problèmes de propriété intellectuelle ou d'autres implications légales.", explique Mike McGuire, responsable senior des solutions logicielles au sein du groupe d'intégrité logicielle de Synopsys. "Source : Synopsys Qu'en pensez-vous ?Trouvez-vous ce rapport pertinent ?