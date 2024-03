Réinitialisez le mot de passe de votre compte Roku en visitant my.roku.com et en utilisant l'option "Mot de passe oublié ?"

Surveillez vos relevés de compte, vos rapports de crédit et autres informations de compte en ligne pour détecter toute activité suspecte.

Roku est une marque de systèmes d'exploitation pour téléviseurs intelligents, de Smart TV, d'appareils de streaming et de produits audio et domestiques intelligents conçus et commercialisés par Roku, Inc. dont le siège se trouve à San Jose, en Californie (États-Unis). Les produits de Smart TV de Roku offrent principalement un accès au contenu multimédia en continu, y compris la télévision en streaming, à partir de services en ligne.Roku, Inc a récemment été confronté à une violation de données qui pourrait avoir affecté votre compte. En tant qu'entreprise attachant de l'importance à la confidentialité et à la sécurité des utilisateurs, Roku s'est activement penchée sur la situation et a fourni des informations détaillées pour aider les utilisateurs concernés.Entre le 28 décembre 2023 et le 21 février 2024, des parties non autorisées ont accédé à certains comptes Roku individuels. La violation a été découverte au cours de cette période et l'entreprise a rapidement lancé une enquête. Il s'est avéré que des noms d'utilisateur, des mots de passe et des informations de connexion à des comptes ont été compromis, affectant potentiellement 15 363 personnes aux États-Unis, dont 76 dans l'État du Maine.Roku a signalé l'incident aux bureaux des procureurs généraux, y compris l'État de Californie.Dès la détection de la violation, Roku a pris des mesures rapides pour protéger les comptes contre tout nouvel accès non autorisé. Elle a notamment réinitialisé les mots de passe des comptes potentiellement concernés, enquêté sur l'activité des comptes, annulé les abonnements non autorisés et remboursé les frais non autorisés. Roku a également surveillé activement toute activité suspecte supplémentaire afin de garantir la sécurité des données des clients.Si vous pensez que votre compte a été affecté, il est essentiel de suivre les étapes suivantes :Roku a fourni un avis aux consommateurs le 8 mars 2024, par le biais d'une communication écrite, décrivant les mesures que les utilisateurs concernés doivent prendre pour protéger leurs informations. Cet avis comprend des instructions détaillées et des ressources pour vous aider à protéger votre identité et vos données personnelles.Pour plus d'informations sur la protection contre l'usurpation d'identité et les services de surveillance du crédit, vous pouvez consulter les informations sur la protection contre l'usurpation d'identité incluses dans l'avis aux consommateurs. Roku a également mis en place une ligne téléphonique dédiée au 1-816-272-8106 et une adresse électronique account-help@roku.com pour toute question ou préoccupation concernant la violation.Roku déplore les désagréments causés par cet incident et s'engage à préserver la confidentialité et la sécurité des informations clients. Au fur et à mesure de l'évolution de la situation, Roku continuera à informer les utilisateurs concernés et à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter de nouveaux incidents.Quel est votre avis sur le sujet ?