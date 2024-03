Les membres de la génération Z sont plus sensibles à la fraude que les autres groupes d'âge et la commettent à un rythme plus élevé

Selon le rapport de Sift, 33 % des personnes interrogées de la génération Z connaissent quelqu'un qui a participé ou a participé personnellement à une fraude de paiement, contre seulement 10 % des baby-boomers. En outre, 34 % des consommateurs de la génération Z ont vu des offres de participation à des fraudes en ligne, contre seulement 9 % des baby-boomers.", déclare Kevin Lee, vice-président de la confiance et de la sécurité chez Sift. "Le rapport montre également que des secteurs spécifiques ont connu des pics importants de tentatives de fraude : les jeux en ligne ont connu une augmentation de 93 %, la billetterie de 68 %, les commandes et livraisons de nourriture de 53 % et le commerce de détail de 46 %.Les résultats de l'enquête menée par Sift auprès de 1 052 adultes (âgés de plus de 18 ans) à travers les États-Unis en février 2024 soulignent l'impact du risque numérique sur l'incertitude économique, révélant que la menace accrue de la fraude alimentée par l'IA influence déjà le comportement des consommateurs en matière d'achats en ligne. 30 % des personnes interrogées déclarent faire des achats en ligne moins fréquemment en raison des menaces de cybersécurité posées par l'intelligence artificielle, et 76 % cesseraient d'utiliser ou d'acheter sur un site où ils ont été victimes d'une fraude de paiement. Avec 43 % des consommateurs déclarant avoir été victimes de fraude de paiement au moins une fois au cours des 18 derniers mois, il existe un potentiel d'impact sur les revenus des entreprises si l'industrie ne parvient pas à anticiper les attaques de fraude de paiement.", ajoute M. Lee.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?