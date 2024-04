Selon le Worldwide Security Spending Guide publié par International Data Corporation (IDC), les dépenses européennes en matière de sécurité augmenteront de 12,3 % en 2024, marquant une nouvelle année de forte dynamique avec une croissance à deux chiffres. Les dépenses dans la région devraient augmenter à un rythme régulier tout au long de la période de prévision 2022-2027, pour atteindre 84 milliards de dollars en 2027.La sécurité s'avère donc être un domaine d'investissement informatique clé pour les organisations européennes, qui devront continuer à faire face à la menace constante des cyberattaques, à sécuriser les environnements de travail hybrides et à assurer la conformité avec les réglementations nationales et internationales (par exemple, NIS2 et DORA).La tendance à l'augmentation significative des dépenses de sécurité caractérisera l'ensemble de la région européenne en 2024, les pays d'Europe centrale et orientale (PECO) affichant les taux de croissance les plus élevés (par exemple, 15,4 % en République tchèque et 13,4 % en Hongrie), sous l'effet de la hausse constante du marché des logiciels. En fait, les logiciels et les services de sécurité devraient être les principaux domaines de croissance dans tous les pays européens, y compris ceux qui dépensent le plus - le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France - qui représentent ensemble plus de 50 % du marché européen.", déclare Mark Child, directeur de recherche associé d'IDC European Security. "".Cette année, ce sont les banques, les administrations centrales, les collectivités locales, les télécommunications et le commerce de détail qui dépenseront le plus en matière de sécurité. Ces cinq secteurs combinés représenteront près de 38 % de l'ensemble du marché européen de la sécurité. En 2024, les secteurs qui connaîtront la croissance la plus rapide seront la banque (14,2 % en glissement annuel), les médias et le divertissement (14,0 %), ainsi que l'aérospatiale et la défense (13,8 %).", déclare Stefano Perini, directeur de recherche, IDC European Data and Analytics. "Les banques continueront à faire face à un nombre croissant de cybermenaces telles que les ransomwares, les extortionwares et l'exfiltration, et investiront de plus en plus pour sécuriser les processus opérationnels existants et protéger les nouvelles initiatives de transformation numérique. Les entreprises du secteur des médias et du divertissement devront se protéger contre un nombre croissant d'attaques malveillantes qui peuvent être plus dommageables que pour d'autres secteurs, en raison de leur grande visibilité publique. En raison des tensions géopolitiques persistantes dans la région, l'industrie de l'aérospatiale et de la défense se concentrera de plus en plus sur la sécurisation des actifs informatiques et opérationnels et sur leur protection contre les violations de données.: IDCPensez-vous que ces prévisions sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?