Les 12 premiers fournisseurs ont représenté près de la moitié de ces dépenses. En tête du marché au deuxième trimestre, Palo Alto Networks a connu une croissance de 25,4 %, alimentée par la demande de SASE, de SecOps et de sécurité dans le nuage. Fortinet s'est classé deuxième, ayant capitalisé sur de nouveaux gains dans le domaine de la sécurité des réseaux. Mais sa croissance de 19,0 % au deuxième trimestre représente un ralentissement par rapport aux 26,2 % du premier trimestre. Cisco a représenté 6,1 % des dépenses totales, contre 6,7 % l'année dernière. Ses activités se transforment sous une nouvelle direction, avec le lancement de nouvelles plates-formes et davantage d'acquisitions, y compris son intention d'acheter Splunk pour 28 milliards de dollars américains. CrowdStrike, Check Point, Okta et Microsoft complètent le top sept.", a déclaré Matthew Ball, analyste en chef chez Canalys.Au deuxième trimestre 2023, les dépenses totales en technologies de cybersécurité effectuées par l'intermédiaire du réseau de distribution représentaient 91,5 %, contre 90,5 % au même trimestre de l'année précédente.Les clients ont plus que jamais besoin de partenaires de distribution disposant d'une expertise en cybersécurité pour les aider à renforcer leur cyber-résilience. Il s'agit d'un thème clé des forums Canalys 2023. Lors de l'événement EMEA à Barcelone, les sessions portant sur le paysage des menaces et la neutralisation des surfaces d'attaque, ainsi qu'un panel de PDG de Proofpoint, SonicWall et Trend Micro, ont mis l'accent sur la nécessité pour les partenaires de construire des engagements plus axés sur les services avec les clients et de collaborer davantage avec des spécialistes afin d'étendre les capacités dans des domaines tels que l'équipe rouge et le MDR. Il a également été souligné que les fournisseurs devaient améliorer leur collaboration, en particulier en ce qui concerne l'intégration et le partage des données.D'autres sessions destinées aux partenaires et aux fournisseurs seront organisées lors du Canalys Forum North America à Palm Springs le mois prochain et lors du Canalys Forum APAC à Bangkok en décembre.", a ajouté Ball. "Au niveau régional, les dépenses sont restées stables en Amérique du Nord (+12,6 %), qui est la prochaine destination des Canalys Channel Forums (13 au 15 novembre), dans la région EMEA (+11,1 %) et en Amérique latine (+13,4 %). En revanche, les taux de croissance ont ralenti en Asie-Pacifique (+8,8 %), les entreprises ayant réduit leurs dépenses.Source : CanalysPensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?