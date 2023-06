Palo Alto Networks a progressé de 23,6 % au premier trimestre, portant sa part de marché à 8,7 %. Fortinet a également augmenté sa part de 26,2 % pour atteindre 7,0 %. Cisco a perdu du terrain, avec une croissance de seulement 1,4 %, alors qu'il a résorbé son carnet de commandes de pare-feu, mais les acquisitions et le lancement de nouvelles plates-formes stimuleront ses performances. CrowdStrike a progressé de 39,9 % pour se hisser en quatrième position, devant Check Point, qui a progressé de 4,2 %. Okta (+26,4 %) et Microsoft (+32,3 %) ont également gagné des parts.", a déclaré Matthew Ball, analyste en chef chez Canalys.Les résultats sont conformes aux prévisions les plus optimistes de Canalys. La sécurité de l'identité (+14,3 %) est restée une priorité, de même que la sécurisation des travailleurs hybrides, ce qui a entraîné des investissements dans la SSE pour la sécurité du web et du courrier électronique (+16,0 %).La croissance a été la plus rapide parmi les grands clients, malgré une surveillance accrue de toutes les dépenses. Les ventes aux entreprises clientes finales de plus de 500 employés (grandes entreprises) ont augmenté de 13,3 %. Les entreprises de 100 à 499 employés (moyennes) ont connu une croissance de 13,5 %. Palo Alto Networks a été le premier fournisseur des grandes et moyennes entreprises. Dans le même temps, les ventes de produits de cybersécurité aux entreprises de 10 à 99 employés (petites) ont augmenté de 7,5 %, et celles aux entreprises de 1 à 9 employés (micro) de 4,3 %. Les fournisseurs de solutions de sécurité pour les terminaux, notamment Trend Micro, Trellix et d'autres fournisseurs régionaux, ont continué à être à l'origine de la majeure partie des dépenses des petites et microentreprises.Les 12 premiers fournisseurs de cybersécurité ont représenté 48,6 % des dépenses totales des clients au cours du trimestre. Le reste du marché est resté très fragmenté. Les principaux fournisseurs ont continué à augmenter leur part des dépenses totales, en particulier ceux qui ont des stratégies de plate-forme, car les clients ont consolidé les produits multipoints pour réduire les coûts. Les hausses de prix ont également contribué à la croissance des principaux segments du marché, notamment la sécurité des réseaux (+9,0 %).", a déclaré M. Ball. "L'Amérique du Nord a été le plus grand marché de la cybersécurité au cours du trimestre, avec une croissance de 12,3 % pour atteindre 9,7 milliards de dollars américains. Mais la région a connu le plus fort ralentissement par rapport au trimestre précédent, les effondrements et l'incertitude dans le secteur bancaire des États-Unis étant un facteur clé. La région EMEA a progressé de 13,4 % pour atteindre 5,8 milliards de dollars, la région Asie-Pacifique a augmenté de 10,7 % pour atteindre 2,5 milliards de dollars et la région Amérique latine et Caraïbes a progressé de 15,2 % pour atteindre 660 millions de dollars.Source : CanalysQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des résultats de cette étude de Canalys ? Sont-ils pertinents selon vous ?