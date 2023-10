Toutefois, le rapport du Chartered Institute of Information Security (CIISec) révèle que le secteur est toujours en proie à des problèmes tels que le stress et la surcharge de travail. 22 % des personnes interrogées travaillent plus que les 48 heures hebdomadaires prescrites par le gouvernement britannique, et 8 % travaillent plus de 55 heures, ce qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, marque la limite entre les heures de travail sûres et les heures de travail dangereuses.Lorsqu'on leur demande ce qui les empêche de dormir la nuit, les deux principales sources de stress pour les cyberprofessionnels sont le stress et la charge de travail quotidiens (50 %) et le fait d'être victime d'une cyberattaque (32 %).Les professionnels de la sécurité craignent que le climat économique n'entraîne ou n'ait déjà entraîné une augmentation des risques cybernétiques, en particulier des fraudes (78 %) et des menaces internes (58 %).Les personnes interrogées s'accordent majoritairement à dire que l'impact du climat économique sera surtout ressenti par les petites entreprises et les particuliers moins fortunés, qui disposent de moins de ressources pour se protéger contre les menaces et sont moins à même de résister à une attaque réussie et de s'en remettre.", déclare Amanda Finch, PDG de CIISec, "Parmi les autres résultats, les personnes interrogées citent l'argent/la rémunération comme le facteur numéro un qui pousse les gens à quitter un emploi dans le domaine de la sécurité, suivi par les opportunités/les possibilités de progression. La médiocrité de l'environnement de travail est également un facteur important : un management mauvais ou inefficace, un travail ennuyeux ou peu varié, l'ambiance ou les problèmes avec les équipes et les collègues figurent tous parmi les principales raisons qui poussent les personnes interrogées à quitter leur emploi.Il est intéressant de noter que 71 % des personnes interrogées déclarent que le personnel est le plus grand défi auquel elles sont confrontées dans le domaine de la sécurité, alors que le secteur continue à lutter contre une pénurie de compétences et à éduquer leurs collègues. Ce chiffre est à comparer à celui des processus (21 %), où les organisations s'efforcent de mettre en œuvre les meilleures pratiques qui réduiront les risques. Seuls 8 % des professionnels de la cybersécurité estiment que la technologie constitue un défi.", ajoute M. Finch. "".Source : Rapport du Chartered Institute of Information Security (CIISec) Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que les résultats de cette enquête du CIISec sont pertinents et crédibles ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?