Ce rapport révèle que seulement 23 % des organisations ont commencé à travailler sur la PQC, alors que 36 % d'entre elles prévoient de le faire après la première publication des normes plus tard dans l'année. Par ailleurs, 25 % des entreprises commenceront à mettre en œuvre la PQC lorsque les normes seront finalisées.", déclare Chris Hickman, directeur de la sécurité chez Keyfactor. "".L'évolution du paysage cryptographique suscite des craintes croissantes, 80 % des organisations s'inquiétant de leur capacité à s'adapter aux risques et aux changements en matière de cryptographie, contre 48 % en 2023. Parmi les autres résultats, alors que l'utilisation de l'ICP et des certificats pour l'IA et le contenu généré par l'IA est utilisée par moins de quatre organisations sur dix, 91 % reconnaissent que l'ICP est importante pour la protection contre les menaces posées par l'IA.: KeyfactorPensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?