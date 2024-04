Les cybercriminels prennent pour cible les applications ERP, avec une hausse de 400 % des incidents liés aux ransomwares compromettant les systèmes SAP et les données des entreprises victimes

", déclare Juan Pablo (JP) Perez-Etchegoyen, directeur technique d'Onapsis. "Depuis 2021, l'étude montre une augmentation de 400 % des incidents de ransomware qui ont compromis les systèmes et les données SAP dans les organisations des victimes. Dans le paysage des menaces SAP, des acteurs bien établis et très sophistiqués ainsi que des groupes parrainés par l'État ciblent plus agressivement les applications SAP à des fins de gain financier, d'espionnage et de sabotage.Les discussions actives dans les forums cybercriminels sur les services cloud et web spécifiques à SAP ont augmenté de 220 % entre 2021 et 2023. Les applications SAP critiques sont ainsi exposées à un plus grand nombre d'acteurs malveillants et les attaquants peuvent trouver des applications SAP sur l'internet.Cependant, certaines entreprises sont à la traîne en matière de cybersécurité ERP en raison du manque d'informations sur les acteurs de la menace dans ce qui était considéré par de nombreuses équipes de sécurité de l'information comme un domaine complexe et obscur.", déclare Christian Rencken, conseiller stratégique principal chez Flashpoint.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude d'Onapsis crédibles ou pertinentes ?