Les applications de rencontres avides de données vendent vos données personnelles : elles sont plus nocives que jamais pour votre vie privée et collectent beaucoup d'informations sur vous

Les applications de rencontres peuvent collecter BEAUCOUP d'informations sur vous

Trop souvent, les applications de rencontres ne préservent pas la confidentialité de vos informations personnelles

Et avec l'empressement des applications de rencontres à intégrer l'IA, les choses pourraient empirer

Plus d'informations sur ces applications de rencontres :

Une application n'a pas de politique de confidentialité : nous n'avons pas trouvé de politique de confidentialité en anglais pour Lovoo, bien que l'application puisse être téléchargée dans des pays anglophones comme les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni. Si vous parlez allemand, il existe une politique de confidentialité pour vous. Mais si l'anglais est votre seule langue, il n'y a pas de politique de confidentialité pour vous !

Près de la moitié des applications sont détenues par deux entreprises seulement : Match Group possède Tinder, OkCupid, Match, Hinge, Plenty of Fish, BlackPeopleMeet, OurTime et des dizaines d'autres applications de rencontres. Spark Network possède Christian Mingle, Jdate, Elite Singles et Zoosk. Bumble et Badoo appartiennent également à la même société. Cela signifie que vos données personnelles peuvent être partagées à partir de n'importe quelle application au sein de la même entreprise. Cela fait beaucoup de partages potentiels, et ce n'est pas bon signe.

Les poursuites judiciaires le disent : l'amour est un jeu perdant. Le jour de la Saint-Valentin, Match Group a été poursuivi en justice pour avoir « enfermé les utilisateurs dans une boucle de paiement qui donne la priorité aux bénéfices de l'entreprise plutôt qu'à ses promesses marketing et aux objectifs relationnels de ses clients ». Oh, oh... Le site eHarmony a également été accusé de « pratiques de vente manipulatrices » qui ont tendu un « piège de l'abonnement » aux utilisateurs.

L'IA n'est pas si intelligente lorsqu'il s'agit d'apparier des humains : Tinder, OkCupid, Facebook Dating, Happn, CoffeeMeetsBagel et Tantan utilisent tous l'IA dans leurs algorithmes de mise en relation. En l'absence d'informations sur le fonctionnement de ces algorithmes, nous craignons qu'ils ne reprennent des préjugés bien réels en matière de rencontres, tels que le racisme sexuel et la phobie des graisses, en supprimant les préférences réelles des utilisateurs là où elles comptent vraiment. Nous sommes tous bien plus que la somme de nos « swipes » !

Les escrocs et les arnaqueurs à la romance sont de plus en plus nombreux. Les escrocs utilisent de faux profils d'applications de rencontres pour cibler des utilisateurs peu méfiants, prétendant s'intéresser à votre cœur alors qu'ils veulent en réalité votre argent. Il s'agit d'un problème majeur dans le monde entier, la Commission fédérale du commerce des États-Unis indiquant que les consommateurs ont perdu des millions de dollars à cause de ces escroqueries en 2023. Bien qu'aucune application ne soit à l'abri, les escroqueries de Tinder, Tantan, Zoosk, Facebook Dating et Lovoo ont récemment fait la une des journaux.

Les pseudonymes en ligne sont de retour ! Muzz et Her indiquent dans leur politique de confidentialité que les utilisateurs peuvent utiliser des surnoms ou des pseudonymes sur leurs applications. C'est cool !

Que pouvez-vous donc faire ?

Traitez votre profil de rencontre comme votre profil LinkedIn - supposez qu'il peut être vu par n'importe qui et ne publiez que des photos et des informations que vous êtes prêt à rendre publiques. Ne vous connectez pas avec des comptes tiers et ne reliez pas vos comptes de médias sociaux à votre profil. Cela invite à partager encore plus d'informations personnelles à travers davantage d'endroits qui ne font pas toujours du bon travail avec ces informations. Dans la mesure du possible, limitez les permissions des applications à partir des paramètres de votre appareil (comme la localisation, le carnet d'adresses et le rouleau d'appareils photo). Moins vous partagez, mieux c'est !

Vingt-deux des 25 (88 %) applications de rencontres que nous avons examinées sont assorties de la mention *Privacy Not Included (Confidentialité non incluse).», déclare Misha Rykov, chercheur @ *Privacy Not Included.», dit OkCupid. Et les photos ? «». La quantité d'informations que la plupart des applications de rencontres veulent obtenir de vous est considérable.On vous demandera peut-être comment vous réagiriez si vous glissiez sur une peau de banane, si vos parents sont divorcés ou si vous avez déjà demandé le gérant dans le cadre d'un questionnaire d'installation incontournable. Et ce, avant que l'on vous demande de remplir votre profil avec des photos, des vidéos, du « contenu vocal » et un trésor d'autres détails personnels qui peuvent être collectés par l'application. Ces détails peuvent inclure votre religion, votre race, votre ethnie, vos opinions politiques, votre sexualité, votre statut VIH, votre poids et même des informations sur vos « expériences sexuelles », selon les politiques de confidentialité de l'application. Ce dernier point est nouveau ! La plupart des applications de rencontres qui ont fait l'objet d'un examen demandent désormais vos données biométriques, si vous souhaitez obtenir un "statut vérifié" pour montrer aux autres utilisateurs que vous êtes vraiment vous.Dans leur politique de confidentialité, les entreprises indiquent souvent que la fourniture de toutes ces informations est facultative. Parfois, c'est vrai ! D'autres fois, c'est un peu trompeur, comme lorsque Tinder dit qu'il ne recueille votre géolocalisation précise qu'« avec votre consentement », mais que l'application ne fonctionnera pas sans elle. Ah, le vieux modèle de consentement «». Nous le connaissons bien.Les entreprises peuvent collecter d'autres informations que vous ne vous rendez peut-être même pas compte que vous partagez, comme le «». Comment cela se fait-il ? Il semblerait que CoffeeMeetsBagel collecte vos chats vidéo, mais nous n'en sommes pas sûrs. Il y a aussi vos DM (généralement pour des raisons de sécurité) et tout ce que vous faites sur l'application. Oui, c'est-à-dire chaque swipe que vous faites, chaque match que vous faites.En outre, il existe d'autres données dont vous n'avez certainement pas connaissance, comme les informations collectées auprès de tiers, de votre appareil ou de vos photos. Environ 25 % des applications collectent des métadonnées à partir de votre contenu, c'est-à-dire des informations dans les fichiers sur la date à laquelle la photo (ou la vidéo) a été prise, le lieu et le jour. D'autres disent qu'elles peuvent rechercher des informations dans votre contenu en utilisant des services tiers pour «». Cela semble inutile, d'autant plus que les utilisateurs sont déjà interrogés sur ces sujets. 64 % des politiques de confidentialité des applications mentionnent la création de « déductions » à votre sujet, généralement dans le but de vous proposer davantage de publicités ou de services et de vous soutirer plus d'argent.Lorsque les applications de rencontres vous encouragent à partager vos données, elles vous disent généralement que c'est pour que leur algorithme magique puisse vous trouver des amis ou des amants plus compatibles. Mais ce n'est pas tout ce que les applications de rencontres font avec vos données. La plupart des applications de rencontres (80 %) peuvent partager ou vendre vos informations personnelles à des fins publicitaires. Parfois, il n'est même pas évident de savoir si vos informations personnelles sont vendues ou non (ahem, Bumble). C'est un peu étrange car, à l'exception de Facebook Dating, totalement « gratuit », toutes les autres applications fonctionnent sur la base d'un abonnement. Dans le cas des applications de rencontres, il ne s'agit donc pas de votre argent ou de votre vie privée. Il s'agit souvent des deux.Nous n'avons pas non plus pu confirmer que la moitié (52 %) des applications font le strict minimum pour assurer la sécurité de toutes vos informations personnelles, en respectant nos normes de sécurité minimales. Il n'est donc pas surprenant que le même nombre d'applications (52 %) ait reçu notre « ding » pour violation de données, fuite ou piratage au cours des trois dernières années. Et ces violations ont été... très graves. Par exemple, les données de localisation de l'application de rencontres gay Grindr se sont retrouvées entre les mains de courtiers en données et ont été achetées par un groupe catholique aux États-Unis pour surveiller les membres de son clergé. Ouff.La moitié des applications de rencontres que nous avons examinées utilisent déjà l'intelligence artificielle, pour des raisons qui peuvent être bonnes (comme le détecteur de tromperie de Bumble), un peu ridicules (comme le sélecteur de photos de profil de Tinder) ou mauvaises (comme les algorithmes d'appariement potentiellement discriminatoires de nombreuses applications). Mais il semble que ce ne soit que le début des projets d'intégration de l'IA par les applications de rencontres. Cela nous inquiète, car l'IA générative est un champ de mines en matière de protection de la vie privée, et nous ne sommes pas sûrs que les applications de rencontres, déjà peu soucieuses de la protection de la vie privée, soient en mesure de le gérer.L'année dernière, Match Group, la plus grande société d'applications de rencontres au monde, a déclaré dans une lettre aux actionnaires qu'elle prévoyait de «» et a embauché une nouvelle équipe pour travailler sur des projets axés sur l'IA. En février, elle a lancé un partenariat avec ChatGPT, promettant de «», «». Mais ici, Match Group est plus connu pour ses problèmes de protection de la vie privée que pour ses avertissements et ses sifflets. Et sa relation avec l'IA a déjà soulevé quelques signaux d'alarme. Par exemple, en 2022, la Commission fédérale du commerce des États-Unis (FTC) a dû déposer une requête pour en savoir plus sur un accord de partage de données qui aurait utilisé des images d'OkCupid, propriété de Match-Group, pour entraîner un logiciel de reconnaissance faciale à l'insu des utilisateurs et sans leur consentement. A suivre...Grindr, l'une des applications de rencontre les plus populaires ciblant les hommes à la recherche d'hommes, a également annoncé son intention de mettre en place des «», tout en affirmant que son «» resterait inchangé. Hmm. Une promesse de ne pas changer n'est pas très rassurante de la part d'une application dont le bilan en matière de protection de la vie privée des utilisateurs est si mauvais. Une enquête récente indique que Grindr pourrait prévoir d'utiliser les chats in-app pour former certaines de ces fonctions d'intelligence artificielle à l'avenir, comme un petit ami chatbot payant - un produit qui pose encore plus de problèmes en matière de protection de la vie privée.Avec l'IA, nous sommes confrontés à un tout autre niveau de problèmes potentiels en matière de protection de la vie privée. Il se peut même que nous ayons besoin de plus de données sur la protection de la vie privée pour les résoudre tous - restez à l'écoute. En attendant...Si vous vous identifiez comme LGBTQ+ et que vous cherchez une communauté, vous avez de la chance. L'application Lex, détenue et exploitée par des homosexuels, est la seule application de rencontre que nous ayons examinée et qui mérite notre approbation. eHarmony et Happn sont également acceptables ! Ce ne sont pas les meilleures, mais elles n'ont pas mérité l'avertissement *Privacy Not Included (confidentialité non incluse) car elles semblent respecter et protéger vos informations personnelles un peu mieux que les autres.Si aucune de ces applications ne vous convient, nous vous recommandons de lire les commentaires. Il existe des nuances entre toutes les applications. Cela vaut la peine de voir par vous-même si le risque pour votre vie privée en vaut la peine pour vous. Les choses que nous faisons par amour, n'est-ce pas ? (Mais attention, il semblerait que les applications de rencontres ne soient pas à la hauteur).Pour toutes les applications de rencontres, voici nos trois meilleurs conseils en matière de confidentialité :Vous trouverez également des conseils plus détaillés sur la protection de la vie privée dans chacune des évaluations. Mais ne serait-ce pas génial si toutes les applications, où qu'elles soient, respectaient par défaut des normes plus strictes en matière de protection de la vie privée ? Cela rendrait notre travail moins pénible et notre vie plus facile.Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, les applications de rencontre portent-elles une réelle atteinte à la vie privée des utilisateurs ?