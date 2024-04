Le rapport de Zscaler ThreatLabz montre qu'en 2023, les États-Unis (55,9 %), le Royaume-Uni (5,6 %) et l'Inde (3,9 %) seront les principaux pays ciblés par les escroqueries par hameçonnage. Le niveau élevé de phishing aux États-Unis s'explique par leur infrastructure numérique avancée, leur grande population d'utilisateurs connectés à l'internet et leur utilisation intensive des transactions financières en ligne.», déclare Deepen Desai, responsable mondial de la sécurité de l'information chez Zscaler. «Le secteur de la finance et de l'assurance a connu le plus grand nombre de tentatives d'hameçonnage, soit une augmentation de 393 % par rapport à l'année précédente. Le secteur de l'industrie manufacturière a également connu une hausse significative (31 %) des attaques de phishing entre 2022 et 2023, soulignant la prise de conscience croissante de la vulnérabilité de l'industrie. À mesure que les processus de fabrication dépendent davantage des systèmes numériques et des technologies interconnectées telles que l'IoT/OT, le risque d'exploitation par des acteurs de la menace cherchant à obtenir un accès non autorisé ou à perturber le fonctionnement de l'entreprise augmente également.Microsoft (43 %) apparaît comme la marque d'entreprise la plus imitée en 2023, ses plateformes OneDrive (12 %) et SharePoint (3 %) se classant également parmi les cinq premières, constituant des cibles lucratives pour les cybercriminels désireux d'exploiter la vaste base d'utilisateurs de Microsoft.Zscaler est universellement reconnu comme le leader du Zero Trust. S’appuyant sur le plus grand cloud de sécurité de la planète, Zscaler anticipe, sécurise et simplifie l’expérience commerciale des entreprises les plus reconnues au monde.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude de Zscaler crédibles ou pertinentes ?