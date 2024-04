"Les adversaires mondiaux sont devenus plus sophistiqués l'année dernière en attaquant les sites web et en surchargeant les serveurs pour bloquer les clients et infliger un chaos numérique afin d'influencer les questions géopolitiques. Le barrage incessant de menaces DDoS fait grimper les coûts et fatigue les opérateurs de réseaux en matière de sécurité. Ils ne peuvent pas sauvegarder leurs actifs numériques sans une protection DDoS avancée appropriée qui s'appuie sur des renseignements prédictifs et en temps réel sur les menaces." "Les adversaires mondiaux sont devenus plus sophistiqués l'année dernière en attaquant les sites web et en surchargeant les serveurs pour bloquer les clients et infliger un chaos numérique afin d'influencer les questions géopolitiques. Le barrage incessant de menaces DDoS fait grimper les coûts et fatigue les opérateurs de réseaux en matière de sécurité. Ils ne peuvent pas sauvegarder leurs actifs numériques sans une protection DDoS avancée appropriée qui s'appuie sur des renseignements prédictifs et en temps réel sur les menaces."

Cette année, plusieurs alertes ont déjà été lancées concernant des attaques visant les élections qui se déroulent dans le monde entier. Le Pérou a connu une augmentation de 30 % des attaques liées aux protestations suscitées par la libération de l'ancien président péruvien Fujimori en décembre. De même, la Pologne a connu une recrudescence des attaques à la fin de l'année 2023, liée à un changement de régime et à des déclarations réaffirmant le soutien de la Pologne à l'Ukraine dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine.Les groupes d'hacktivistes NoName057(016), Anonymous Sudan et Killnet se sont rendus coupables d'attaques DDoS en Ukraine, en Russie, en Israël et en Palestine, ciblant des infrastructures de communication, des hôpitaux et des banques. Les attaques quotidiennes des hacktivistes ont été multipliées par plus de dix entre le premier et le second semestre 2023.Les attaques visant l'infrastructure internet sont également en augmentation. Les inondations de requêtes DNS destinées à submerger les serveurs DNS faisant autorité ont connu une augmentation massive de 553 % entre le premier semestre 2020 et le second semestre 2023. Les opérateurs de communications câblées ont connu la plus grande fréquence d'attaques aux États-Unis au cours du second semestre de l'année dernière.Les jeux d'argent et les paris qui y sont associés sont également une cible de choix pour les attaques DDoS. Les acteurs de la menace sont attirés par la valeur financière substantielle du secteur et par l'objectif de perturber les concurrents, en particulier lors des tournois esports en ligne. Historiquement, 80 à 90 % de toutes les attaques DDoS sont liées aux jeux d'argent et de hasard.Richard Hummel, responsable du renseignement sur les menaces chez NETSCOUT, commente le rapport :